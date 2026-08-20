Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, dezvăluiri despre Diandra și Cristina Petre: „M-aș împăca cu ea!”

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Diandra de la Insula Iubirii, dar și despre fosta lui parteneră, Cristina Petre. Acesta a recunoscut că a rănit-o pe Cristina Petre și că regretă suferința provocată. „Am rănit-o. Nu merita. Ea dacă ar vrea să se împace cu mine, eu m-aș împăca cu ea”, a spus Andrei Rotaru.

Joi, 20.08.2026, 21:30