Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru face dezvăluiri dureroase despre despărțire. Cristina Petre, în lacrimi!

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Cristina Petre a izbucnit în lacrimi în timp ce Andrei Rotaru, fostul ei partener, vorbea despre relația lor. Acesta a mărturisit că, din punctul lui de vedere, el nu a avut niciodată ocazia să pună capăt relației. „Ea s-a despărțit de mine, dar eu nu m-am despărțit de ea”, a spus Andrei Rotaru.

Joi, 20.08.2026, 20:47