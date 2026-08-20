Insula Iubirii: Reuniuni. Cum s-a simțit Andrei Rotaru după ce Cristina Petre l-ar fi dat afară din casă: ”Aruncat, abandonat, pierdut”

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru a vorbit despre despărțirea de Cristina Petre și despre modul în care s-a încheiat relația lor. Fostul concurent a mărturisit că a rămas cu mai multe reproșuri și că s-a simțit abandonat în urma separării. „M-a dat afară din casă fără să aibă un discurs cu mine. Mă simt aruncat, abandonat, pierdut și lăsat”, a spus Andrei Rotaru.

Joi, 20.08.2026, 21:45