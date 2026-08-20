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Insula Iubirii: Reuniuni. Cum s-a simțit Andrei Rotaru după ce Cristina Petre l-ar fi dat afară din casă: ”Aruncat, abandonat, pierdut”

Episodul 5, din 20 august 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru a vorbit despre despărțirea de Cristina Petre și despre modul în care s-a încheiat relația lor. Fostul concurent a mărturisit că a rămas cu mai multe reproșuri și că s-a simțit abandonat în urma separării. „M-a dat afară din casă fără să aibă un discurs cu mine. Mă simt aruncat, abandonat, pierdut și lăsat”, a spus Andrei Rotaru.
Joi, 20.08.2026, 21:45
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Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a ales Cristina Petre să păstreze distanța față de Andrei Rotaru: „Am sentimente pentru el!”

Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a ales Cristina Petre să păstreze distanța față de Andrei Rotaru: „Am sentimente pentru el!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 22:00 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, dezvăluiri despre Diandra și Cristina Petre: „M-aș împăca cu ea!”

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, dezvăluiri despre Diandra și Cristina Petre: „M-aș împăca cu ea!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 21:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, despre momentul în care a fost internat la Psihiatrie: „Am avut niște trăiri mai extraterestre!”

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, despre momentul în care a fost internat la Psihiatrie: „Am avut niște trăiri mai extraterestre!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 21:05 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, mesaj pentru Cristina Petre: „Nu mai vreau să am o conexiune cu un cablu rupt!”

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru, mesaj pentru Cristina Petre: „Nu mai vreau să am o conexiune cu un cablu rupt!”

Logo show Joi, 20.08.2026, 20:50 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru face dezvăluiri dureroase despre despărțire. Cristina Petre, în lacrimi!

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei Rotaru face dezvăluiri dureroase despre despărțire. Cristina Petre, în lacrimi!

Logo show Joi, 20.08.2026, 20:47 Mireasa, sezonul 14. Stelian, față în față cu fetele din casă. Primele curiozități

Mireasa, sezonul 14. Stelian, față în față cu fetele din casă. Primele curiozități

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Paula, dezvăluiri despre două sarcini avute anterior: „Aveam 16 ani, n-am știut”

Mireasa, sezonul 14. Paula, dezvăluiri despre două sarcini avute anterior: „Aveam 16 ani, n-am știut”

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:45 Mireasa, sezonul 14. Valentin, la primul speed date cu fetele! Cine i-a atras atenția

Mireasa, sezonul 14. Valentin, la primul speed date cu fetele! Cine i-a atras atenția

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Declarațiile lui Mircea despre fostul mariaj au stârnit semne de întrebare

Mireasa, sezonul 14. Declarațiile lui Mircea despre fostul mariaj au stârnit semne de întrebare

Logo show Joi, 20.08.2026, 15:07 Mireasa, sezonul 14. Ionuț își caută jumătatea! Ce calități trebuie să bifeze viitoarea lui parteneră

Mireasa, sezonul 14. Ionuț își caută jumătatea! Ce calități trebuie să bifeze viitoarea lui parteneră

Logo show Joi, 20.08.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 14. Beleuț, comentat de băieți! Ce părere au despre comportamentul lui

Mireasa, sezonul 14. Beleuț, comentat de băieți! Ce părere au despre comportamentul lui

Logo show Joi, 20.08.2026, 14:18 ”Era să leșin după prima tură!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Era să leșin după prima tură!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 23:11
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