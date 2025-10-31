Antena Căutare
Home Lifestyle Food 5 rețete de orez prăjit. Cum să te bucuri de un preparat asiatic delicios

5 rețete de orez prăjit. Cum să te bucuri de un preparat asiatic delicios

Orez prăjit cu usturoi ars sau ”burnt garlic fried rice”, cum îl vei găsi în meniul restaurantelor asiatice, este unul dintre cele mai populare preparate din Asia. Este apreciat pentru aroma intensă și parfumul inconfundabil al usturoiului prăjit până la nuanța aurie, aproape caramelizată.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 10:35
Galerie
Orezul prăjit cu usturoi ars se servește ca fel principal, dar poate fi și garnitură pentru alte preparate | Shutterstock

Rețeta de orez prăjit cu usturoi ars este simplă, dar spectaculoasă, în care orezul fiert capătă profunzime de gust datorită combinației dintre legume crocante, condimente asiatice și toppingul de usturoi crocant.

Acest tip de orez prăjit se diferențiază de variantele clasice prin tehnica folosirii usturoiului. O parte este sotată pentru a aromatiza uleiul și legumele, iar restul este prăjit separat, până devine crocant, și presărat deasupra la final. Trucul pentru un gust perfect este să nu arzi usturoiul complet. Trebuie să fie brun-auriu, nu negru, pentru a evita amăreala. Orezul folosit ideal este cel gătit cu o zi înainte și păstrat la frigider, pentru că boabele devin mai ferme și nu se lipesc la prăjire.

Un alt secret ține de intensitatea focului și de ritmul rapid al gătitului. Wok-ul sau tigaia trebuie să fie încinsă, iar ingredientele se amestecă mereu, pentru a păstra legumele crocante și a da orezului acea textură aerată specifică. Burnt garlic fried rice poate fi servit ca garnitură la preparate asiatice sau ca fel principal, fiind versatil și ușor de personalizat cu pui, ciuperci, ou sau chiar tofu pentru o variantă vegetariană.

CITEȘTE ȘI: Biryani de pui - rețetă. Cum se gătește celebrul preparat indian cu orez

Articolul continuă după reclamă

Orez prăjit cu usturoi ”ars” și pui

Ingrediente

  • 400 g orez fiert
  • 250 g piept de pui fără os, tăiat cubulețe
  • 12 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 3 linguri ulei de măsline
  • ½ linguriță piper negru măcinat
  • 3 ardei iuți verzi, tocați
  • 2 linguri sos de soia
  • 1 lingură oțet
  • sare, după gust
  • Pentru usturoiul ars:
  • 10–11 căței de usturoi, feliați subțire
  • 1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare

Se încălzește uleiul într-o tigaie și se adaugă usturoiul tocat. Se sotează timp de 1 minut sau până devine ușor maroniu.

Se adaugă ceapa tocată și se prăjește până devine translucidă. Apoi se pun bucățile de pui și se lasă să se gătească 3–4 minute, până devin fragede. Se condimentează cu sare, ardei iuți verzi, piper, sos de soia și oțet. Se amestecă bine și se mai gătește 1 minut. Se adaugă orezul fiert și se amestecă totul uniform, astfel încât să absoarbă aromele.

Într-o altă tigaie, se încălzește o lingură de ulei de măsline și se prăjesc feliile de usturoi până devin aurii și crocante. Se toarnă usturoiul prăjit cu tot cu ulei peste orez și pui, se amestecă ușor și preparatul este gata de servit.

CITEȘTE ȘI: Supă de ouă. Rețeta unui preparat asiatic hrănitor și delicios

Orez prăjit cu usturoi ”ars” și ciuperci

Ingrediente

  • 400 g orez basmati fiert
  • ½ linguriță ulei
  • 2 lingurițe ulei de susan
  • 4 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 4 fire de ceapă verde, tocate
  • ½ cană păstăi de fasole verde, tocate fin
  • ½ cană morcov, tocat cubulețe
  • ½ cană ardei gras, tocat
  • ½ linguriță piper negru măcinat
  • 1 linguriță sos de soia
  • 1 linguriță oțet
  • ½ cană ciuperci, tocate
  • sare, după gust

Mod de preparare

Se încinge uleiul de susan într-un wok și se adaugă usturoiul tocat. Se prăjește până devine auriu, apoi se scoate și se pune deoparte.

În aceeași tigaie se adaugă puțin ulei și ceapa verde, care se sotează timp de 1 minut, până devine ușor aurie. Se adaugă ciupercile și celelalte legume (fasole verde, morcov, ardei gras) și se gătesc 2–3 minute la foc mediu spre mare, amestecând constant.

Se condimentează cu piper negru, sare, sos de soia și oțet. Se amestecă bine ingredientele, astfel încât legumele să absoarbă aromele. Se adaugă orezul fiert și se amestecă energic pentru a se combina cu legumele și condimentele.

Se transferă preparatul pe o farfurie și se garnisește cu ceapă verde tocată și usturoiul prăjit pus deoparte. Se servește fierbinte, simplu sau alături de un sos/gravy chinezesc preferat.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de orez în stil asiatic cu chiftele de cartofi și carne

Orez prăjit cu usturoi și ardei iute ars

Ingrediente

  • 400 g basmati fiert și răcit (ideal gătit cu o zi înainte)
  • 10–12 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 6–7 ardei iuți roșii uscați sau 3–4 ardei iuți roșii proaspeți, feliați subțire
  • 1 ceapă mică, tocată fin (opțional)
  • ½ cană morcov, tocat cubulețe
  • ½ cană ardei gras (roșu sau verde), tocat
  • ½ cană mazăre boabe (opțional)
  • 2 linguri ulei de susan (sau ulei vegetal)
  • 1 linguriță sos de soia
  • 1 linguriță oțet de orez (sau oțet alb)
  • ½ linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • sare, după gust
  • ceapă verde tocată, pentru decor

Mod de preparare

Prepară ingredientele. Taie ardeii iuți și toacă usturoiul mărunt. Păstrează o parte din usturoi pentru a fi prăjit crocant la final.

Prăjește usturoiul și ardeii iuți. Încinge uleiul într-un wok la foc mediu-mare, adaugă usturoiul și ardeii iuți și gătește-i până devin aurii și parfumati. O parte din usturoi trebuie lăsată puțin mai mult, pentru a obține aroma specifică de „ars”.

Adaugă legumele. Pune ceapa, morcovul, ardeiul gras și mazărea și gătește 2–3 minute la foc iute, amestecând constant, pentru a păstra legumele crocante. Condimentează. Adaugă sosul de soia, oțetul, piperul și sarea. Amestecă rapid pentru ca aromele să se combine.

Încorporează orezul. Adaugă orezul fiert și răcit, amestecând bine pentru ca boabele să absoarbă sosul și uleiul parfumat de usturoi și chilli. Se adaugă usturoiul crocant păstrat deoparte și amestecă ușor. Presară ceapă verde tocată și servește fierbinte, ca fel principal sau garnitură la preparate asiatice.

CITEȘTE ȘI: Orange chicken. Rețetă de piept de pui pane cu sos de portocale și orez în stil asiatic

Orez prăjit cu usturoi și ou

Ingrediente

  • 2 linguri de ulei
  • 1 ou
  • 1 linguriță ghimbir, tocat
  • 6–7 căței de usturoi, zdrobiți
  • 1 ardei iute roșu, tocat
  • 400 g orez fiert (preferabil cu bob lung, gătit și răcit)
  • 1 linguriță de sare
  • 1 linguriță de piper negru măcinat
  • 1 linguriță de sos de soia
  • 1 linguriță de coriandru proaspăt, tocat
  • 2 lingurițe de ceapă verde, tocată

Mod de preparare

Se încinge uleiul într-o tigaie, la foc mediu, și se adaugă usturoiul tocat. Se gătește până capătă o nuanță aurie. Se adaugă o linguriță de ceapă verde, ghimbirul și ardeiul iute roșu. Se sotează timp de 1 minut.

Se sparge oul direct în tigaie, se amestecă și se gătește până devine omletă sfărâmicioasă. Se adaugă orezul fiert și se amestecă ușor cu restul ingredientelor, pentru a nu zdrobi boabele.

Se presară sare și piper, apoi se toarnă sosul de soia și se amestecă uniform. Se mai adaugă o linguriță de ceapă verde și se continuă sotarea timp de încă 1 minut. Se transferă orezul prăjit într-un bol și se servește fierbinte, garnisit cu ceapă verde și frunze de coriandru.

CITEȘTE ȘI: Deliciu asiatic, chiar la tine în bucătărie! Cum se face rețeta de porc cu legume în stil chinezesc

Orez cu usturoi ”ars” și coriandru

Ingrediente

  • 3–4 știuleți mici de porumb (baby corn)
  • sare, după gust
  • ½ cană păstăi de fasole verde, tocate
  • 1 morcov mic, tocat cubulețe
  • 2 căței de usturoi, tocați
  • 2 linguri ulei rafinat (sau ulei vegetal)
  • 1 linguriță pudră de supă (broth powder) sau concentrat de legume
  • frunze de coriandru, pentru decor
  • 2 ouă
  • ½ linguriță zahăr
  • 1 bol orez fiert (aprox. 200–250 g)
  • piper negru, după gust

Mod de preparare

Se toacă morcovul, fasolea verde și porumbul baby corn în bucăți mici. Se pregătește din timp un bol cu orez fiert și răcit.

Se bat ouăle și se prăjesc într-o tigaie, obținând o omletă simplă, apoi se taie fâșii sau cubulețe. Într-un wok sau o tigaie adâncă, se încălzește uleiul și se sotează usturoiul împreună cu legumele tocate. Se condimentează cu sare, piper și un praf de zahăr pentru echilibru. Se adaugă pudra de supă și orezul, amestecând energic pentru a combina aromele.

bucătar gătind orez prăjit
+2
Mai multe fotografii

Se adaugă omleta tăiată și se amestecă din nou. Se finalizează preparatul cu usturoi prăjit și frunze de coriandru proaspăt, presărate deasupra.

Trucuri pentru a îngroșa rapid sosurile care nu se leagă... Micul-dejun cu care Prințesa Diana își începea fiecare dimineață...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Observatornews.ro Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit „Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Trucuri pentru a îngroșa rapid sosurile care nu se leagă
Trucuri pentru a îngroșa rapid sosurile care nu se leagă
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
5 idei de gustări pentru copii la școală
5 idei de gustări pentru copii la școală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x