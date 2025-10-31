5 rețete de orez prăjit. Cum să te bucuri de un preparat asiatic delicios

Orez prăjit cu usturoi ars sau ”burnt garlic fried rice”, cum îl vei găsi în meniul restaurantelor asiatice, este unul dintre cele mai populare preparate din Asia. Este apreciat pentru aroma intensă și parfumul inconfundabil al usturoiului prăjit până la nuanța aurie, aproape caramelizată.

Orezul prăjit cu usturoi ars se servește ca fel principal, dar poate fi și garnitură pentru alte preparate | Shutterstock

Rețeta de orez prăjit cu usturoi ars este simplă, dar spectaculoasă, în care orezul fiert capătă profunzime de gust datorită combinației dintre legume crocante, condimente asiatice și toppingul de usturoi crocant.

Acest tip de orez prăjit se diferențiază de variantele clasice prin tehnica folosirii usturoiului. O parte este sotată pentru a aromatiza uleiul și legumele, iar restul este prăjit separat, până devine crocant, și presărat deasupra la final. Trucul pentru un gust perfect este să nu arzi usturoiul complet. Trebuie să fie brun-auriu, nu negru, pentru a evita amăreala. Orezul folosit ideal este cel gătit cu o zi înainte și păstrat la frigider, pentru că boabele devin mai ferme și nu se lipesc la prăjire.

Un alt secret ține de intensitatea focului și de ritmul rapid al gătitului. Wok-ul sau tigaia trebuie să fie încinsă, iar ingredientele se amestecă mereu, pentru a păstra legumele crocante și a da orezului acea textură aerată specifică. Burnt garlic fried rice poate fi servit ca garnitură la preparate asiatice sau ca fel principal, fiind versatil și ușor de personalizat cu pui, ciuperci, ou sau chiar tofu pentru o variantă vegetariană.

Orez prăjit cu usturoi ”ars” și pui

Ingrediente

400 g orez fiert

250 g piept de pui fără os, tăiat cubulețe

12 căței de usturoi, tocați mărunt

3 linguri ulei de măsline

½ linguriță piper negru măcinat

3 ardei iuți verzi, tocați

2 linguri sos de soia

1 lingură oțet

sare, după gust

Pentru usturoiul ars:

10–11 căței de usturoi, feliați subțire

1 lingură ulei de măsline

Mod de preparare

Se încălzește uleiul într-o tigaie și se adaugă usturoiul tocat. Se sotează timp de 1 minut sau până devine ușor maroniu.

Se adaugă ceapa tocată și se prăjește până devine translucidă. Apoi se pun bucățile de pui și se lasă să se gătească 3–4 minute, până devin fragede. Se condimentează cu sare, ardei iuți verzi, piper, sos de soia și oțet. Se amestecă bine și se mai gătește 1 minut. Se adaugă orezul fiert și se amestecă totul uniform, astfel încât să absoarbă aromele.

Într-o altă tigaie, se încălzește o lingură de ulei de măsline și se prăjesc feliile de usturoi până devin aurii și crocante. Se toarnă usturoiul prăjit cu tot cu ulei peste orez și pui, se amestecă ușor și preparatul este gata de servit.

Orez prăjit cu usturoi ”ars” și ciuperci

Ingrediente

400 g orez basmati fiert

½ linguriță ulei

2 lingurițe ulei de susan

4 căței de usturoi, tocați mărunt

4 fire de ceapă verde, tocate

½ cană păstăi de fasole verde, tocate fin

½ cană morcov, tocat cubulețe

½ cană ardei gras, tocat

½ linguriță piper negru măcinat

1 linguriță sos de soia

1 linguriță oțet

½ cană ciuperci, tocate

sare, după gust

Mod de preparare

Se încinge uleiul de susan într-un wok și se adaugă usturoiul tocat. Se prăjește până devine auriu, apoi se scoate și se pune deoparte.

În aceeași tigaie se adaugă puțin ulei și ceapa verde, care se sotează timp de 1 minut, până devine ușor aurie. Se adaugă ciupercile și celelalte legume (fasole verde, morcov, ardei gras) și se gătesc 2–3 minute la foc mediu spre mare, amestecând constant.

Se condimentează cu piper negru, sare, sos de soia și oțet. Se amestecă bine ingredientele, astfel încât legumele să absoarbă aromele. Se adaugă orezul fiert și se amestecă energic pentru a se combina cu legumele și condimentele.

Se transferă preparatul pe o farfurie și se garnisește cu ceapă verde tocată și usturoiul prăjit pus deoparte. Se servește fierbinte, simplu sau alături de un sos/gravy chinezesc preferat.

Orez prăjit cu usturoi și ardei iute ars

Ingrediente

400 g basmati fiert și răcit (ideal gătit cu o zi înainte)

10–12 căței de usturoi, tocați mărunt

6–7 ardei iuți roșii uscați sau 3–4 ardei iuți roșii proaspeți, feliați subțire

1 ceapă mică, tocată fin (opțional)

½ cană morcov, tocat cubulețe

½ cană ardei gras (roșu sau verde), tocat

½ cană mazăre boabe (opțional)

2 linguri ulei de susan (sau ulei vegetal)

1 linguriță sos de soia

1 linguriță oțet de orez (sau oțet alb)

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

sare, după gust

ceapă verde tocată, pentru decor

Mod de preparare

Prepară ingredientele. Taie ardeii iuți și toacă usturoiul mărunt. Păstrează o parte din usturoi pentru a fi prăjit crocant la final.

Prăjește usturoiul și ardeii iuți. Încinge uleiul într-un wok la foc mediu-mare, adaugă usturoiul și ardeii iuți și gătește-i până devin aurii și parfumati. O parte din usturoi trebuie lăsată puțin mai mult, pentru a obține aroma specifică de „ars”.

Adaugă legumele. Pune ceapa, morcovul, ardeiul gras și mazărea și gătește 2–3 minute la foc iute, amestecând constant, pentru a păstra legumele crocante. Condimentează. Adaugă sosul de soia, oțetul, piperul și sarea. Amestecă rapid pentru ca aromele să se combine.

Încorporează orezul. Adaugă orezul fiert și răcit, amestecând bine pentru ca boabele să absoarbă sosul și uleiul parfumat de usturoi și chilli. Se adaugă usturoiul crocant păstrat deoparte și amestecă ușor. Presară ceapă verde tocată și servește fierbinte, ca fel principal sau garnitură la preparate asiatice.

Orez prăjit cu usturoi și ou

Ingrediente

2 linguri de ulei

1 ou

1 linguriță ghimbir, tocat

6–7 căței de usturoi, zdrobiți

1 ardei iute roșu, tocat

400 g orez fiert (preferabil cu bob lung, gătit și răcit)

1 linguriță de sare

1 linguriță de piper negru măcinat

1 linguriță de sos de soia

1 linguriță de coriandru proaspăt, tocat

2 lingurițe de ceapă verde, tocată

Mod de preparare

Se încinge uleiul într-o tigaie, la foc mediu, și se adaugă usturoiul tocat. Se gătește până capătă o nuanță aurie. Se adaugă o linguriță de ceapă verde, ghimbirul și ardeiul iute roșu. Se sotează timp de 1 minut.

Se sparge oul direct în tigaie, se amestecă și se gătește până devine omletă sfărâmicioasă. Se adaugă orezul fiert și se amestecă ușor cu restul ingredientelor, pentru a nu zdrobi boabele.

Se presară sare și piper, apoi se toarnă sosul de soia și se amestecă uniform. Se mai adaugă o linguriță de ceapă verde și se continuă sotarea timp de încă 1 minut. Se transferă orezul prăjit într-un bol și se servește fierbinte, garnisit cu ceapă verde și frunze de coriandru.

Orez cu usturoi ”ars” și coriandru

Ingrediente

3–4 știuleți mici de porumb (baby corn)

sare, după gust

½ cană păstăi de fasole verde, tocate

1 morcov mic, tocat cubulețe

2 căței de usturoi, tocați

2 linguri ulei rafinat (sau ulei vegetal)

1 linguriță pudră de supă (broth powder) sau concentrat de legume

frunze de coriandru, pentru decor

2 ouă

½ linguriță zahăr

1 bol orez fiert (aprox. 200–250 g)

piper negru, după gust

Mod de preparare

Se toacă morcovul, fasolea verde și porumbul baby corn în bucăți mici. Se pregătește din timp un bol cu orez fiert și răcit.

Se bat ouăle și se prăjesc într-o tigaie, obținând o omletă simplă, apoi se taie fâșii sau cubulețe. Într-un wok sau o tigaie adâncă, se încălzește uleiul și se sotează usturoiul împreună cu legumele tocate. Se condimentează cu sare, piper și un praf de zahăr pentru echilibru. Se adaugă pudra de supă și orezul, amestecând energic pentru a combina aromele.

Se adaugă omleta tăiată și se amestecă din nou. Se finalizează preparatul cu usturoi prăjit și frunze de coriandru proaspăt, presărate deasupra.