Cât se fierbe fasolea galbenă? Timp optim pentru gătit și rețete rapide

Fragede, colorate și pline de savoare, preparatele cu fasole galbenă sunt perfecte atunci când vrei o masă rapidă, sănătoasă și ușor de pregătit.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 12:03
Fasolea galbenă se fierbe în funcție de cât de crocantă vrei să fie și de cât de ”tânără” este | Shutterstock

Păstăile au un gust delicat, o textura plăcută și se gătesc în doar câteva minute, păstrându-și culoarea vie și nutrienții. Versatilitatea lor permite combinarea cu o gamă largă de ingrediente, de la ierburi aromatice și brânzeturi până la carne, pește sau ouă, rezultând preparate care se potrivesc atât într-un meniu de vară, cât și într-o dietă echilibrată pe tot parcursul anului.

O variantă simplă și gustoasă este salata caldă de fasole galbenă cu usturoi și pătrunjel, în care păstăile fierte se sotează rapid în ulei de măsline și se parfumează cu verdețuri și zeama de lămâie. Pentru un prânz sățios, tocăniță rapidă de fasole galbenă, cu roșii cuburi și ceapă călită, oferă un sos aromat care îmbracă perfect legumele.

Fasolea galbenă se potrivește de minune și drept garnitură, iar rețeta cu unt și mărar este una dintre cele mai rafinate opțiuni, în timp ce salata cu fasole galbenă, ton și măsline transformă un ingredient simplu într-un preparat sățios, perfect pentru zilele în care nu vrei să petreci mult timp în bucătărie.

Cât se fierbe fasolea galbenă

Fasolea galbenă se fierbe în general între 8 și 15 minute, în funcție de cât de tânără și fragedă este și de textura pe care o doresti.

Dacă este fasole tânără, cu păstaie subțire și fără ațe, se poate opri după 8–10 minute, când păstăile sunt pătrunse, dar încă ușor crocante. Pentru o textură mai moale, se continuă fierberea până la 12–15 minute. Fierberea se face în apă clocotită cu sare, iar pentru a păstra culoarea galbenă intensă, fasolea se poate scufunda imediat după fierbere într-un bol cu apă rece și gheață.

Când știi că e gata

Fasolea galbenă este gata atunci când păstaia își schimbă culoarea într-un galben mai intens, devine fragedă la înțepare cu furculița, dar încă își păstrează forma și nu se rupe ușor. La fasolea tânără, semințele din interior trebuie să fie moi, iar păstaia să se îndoaie ușor fără să pocnească.

Dacă vrei să rămână ușor crocantă, se oprește fierberea imediat ce vârful unei furculițe pătrunde fără efort în miez, dar simți încă o ușoară rezistență. Dacă preferi textura moale, o mai lași câteva minute, până când se pătrunde complet și se îndoaie fără elasticitate.

Rețete rapide cu fasole galbenă

Salată caldă de fasole galbenă cu usturoi și pătrunjel

Ingrediente

  • 300 g fasole galbenă păstai
  • 20 ml ulei de măsline
  • 2 căței de usturoi
  • 10 g pătrunjel verde tocat
  • 5 ml zeamă de lămâie
  • 2 g sare
  • 1 g piper

Mod de preparare

Fasolea galbenă se spală, se curăță de capete și se fierbe 8–10 minute în apă clocotită cu sare, apoi se scurge. Într-o tigaie se încălzește uleiul de măsline, se adaugă usturoiul tocat și se sotează câteva secunde până devine parfumat, apoi se pune fasolea și se amestecă 2 minute. Se stropește cu zeama de lămâie, se adaugă pătrunjelul tocat, se potrivește gustul cu sare și piper și se servește caldă.

Tocăniță rapidă de fasole galbenă

Ingrediente

  • 300 g fasole gălbenă păstai
  • 150 g roșii cuburi (proaspete sau din conservă)
  • 50 g ceapă
  • 20 ml ulei
  • 2 g sare
  • 1 g piper
  • 1 g boia dulce

Mod de preparare

Fasolea se fierbe 10–12 minute în apă cu sare, apoi se scurge. Într-o tigaie se încălzește uleiul, se adaugă ceapa tocată mărunt și se călește 2–3 minute până devine translucidă. Se pun roșiile cuburi și se fierb 3–4 minute, apoi se adaugă fasolea, boiaua, sarea și piperul. Se amestecă ușor și se lasă pe foc mic 5 minute pentru ca aromele să se combine.

Omletă cu fasole galbenă și parmezan

Ingrediente

  • 4 ouă
  • 200 g fasole galbenă păstăi
  • 30 g parmezan ras
  • 20 ml ulei
  • 2 g sare
  • 1 g piper

Mod de preparare

Fasolea se fierbe 8–10 minute în apa cu sare și se scurge. Ouăle se bat într-un bol cu sare, piper și parmezan. Într-o tigaie se încălzește uleiul, se adaugă fasolea și se sotează 1 minut, apoi se toarnă ouăle bătute. Se gătește la foc mic, acoperit, până când ouăle se încheagă, apoi se întoarce omletă sau se pliază în două.

Fasole galbenă cu unt și mărar

Ingrediente

  • 300 g fasole galbenă păstăi
  • 25 g unt
  • 10 g mărar proaspăt tocat
  • 2 g sare
  • 1 g piper

Mod de preparare

Fasolea galbenă se spală, se curăță de capete și se fierbe 10–12 minute în apă cu sare. Se scurge și se pune într-un bol mare. Untul se topește separat și se toarnă peste fasole, amestecând ușor. Se adaugă mărarul tocat, piperul și se amestecă până se distribuie uniform aromele.

Salată de fasole galbenă cu ton și măsline

Ingrediente

  • 300 g fasole gălbenă păstai
  • 120 g ton în conservă (scurs de ulei sau apa)
  • 50 g ceapă roșie
  • 100 g roșii cherry tăiate pe jumătate
  • 40 g măsline negre fără sâmburi
  • 20 ml ulei de măsline
  • 5 ml oțet balsamic
  • 2 g sare
  • 1 g piper

Mod de preparare

Fasolea se fierbe 8–10 minute și se scurge, apoi se lasă să se răcească. Ceapă roșie se taie felii subțiri, măslinele se feliază. Într-un bol mare se amestecă fasolea, roșiile cherry, tonul bucăți, ceapa și măslinele. Se stropește cu ulei de măsline și oțet balsamic, se adaugă sare și piper, apoi se amestecă ușor și se servește.

