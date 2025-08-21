Antena Căutare
Cele mai bune brioșe pentru mic-dejun. 6 rețete de brioșe potrivite și ca aperitive sau gustări

Brioșele au depășit de mult statutul de simplu desert și s-au transformat într-o opțiune versatilă și consistentă pentru micul dejun, dar și într-un aperitiv elegant sau o gustare rapidă.

Brioșele sărate au la bază ouă care se pot amesteca cu legume, brânzeturi și bacon | Shutterstock

Textura lor pufoasă, aromele variate și ușurința cu care pot fi pregătite le fac ideale pentru mesele din goana dimineții sau pentru momentele în care ai nevoie de ceva hrănitor, fără efort. Fie că alegi variante dulci sau sărate, cu legume, brânzeturi, ouă sau fructe, brioșele pot acoperi toate preferințele și nevoile nutritive.

Ce le face cu adevărat speciale este faptul că se pot adapta cu ușurință în funcție de sezon sau de ceea ce ai deja în frigider. De la combinații simple, cu spanac și brânză, până la rețete mai elaborate, cu dovlecei, nuci sau ierburi aromatice, fiecare variantă aduce un plus de savoare în meniu. În plus, se transportă ușor, pot fi congelate și reîncălzite fără să-și piardă calitățile, ceea ce le transformă într-o alegere excelentă și pentru pachetul de școală sau birou.

Pe lângă aspectul practic, brioșele oferă și libertate creativă: se pot decora, condimenta sau personaliza în funcție de preferințele fiecăruia. Iar atunci când sunt servite calde, cu glazură dulce sau o lingură de cremă de brânză sărată, transformă chiar și cel mai simplu mic dejun într-un moment de răsfăț.

Brioșe omletă

Ingrediente

  • spray antiaderent pentru uns tava
  • 8 ouă mari
  • 240 ml lapte
  • 1/2 linguriță sare
  • 1/2 linguriță piper
  • 200 g cartof dulce copt și tocat grosier
  • 45 g spanac baby tocat grosier
  • 60 g brânză Cheddar rasă grosier

Mod de preparare

Cuptorul se încălzește la 175°C. O tavă pentru 12 brioșe se unge cu spray antiaderent. Într-un bol mare, se bat ouăle cu laptele, sarea, piperul. Se adaugă cartoful dulce, spanacul și brânza cheddar și se amestecă. Se toarnă jumătate din compoziția de ouă în formele de brioșe pregătite, apoi se adaugă ingredientele specifice fiecărei variante (fără brânza rasă). Se completează cu restul compoziției de ou, iar deasupra se presară brânza, dacă este cazul. Tava se introduce în cuptor pentru 20–25 de minute, până când brioșele sunt bine închegate și ușor umflate. Se servesc calde sau la temperatura camerei.

Brioșe cu cacao, dovlecei și fulgi de ciocolată

Ingrediente

  • spray de gătit antiaderent
  • 190 g făină universală
  • 80 g tărâțe de grâu
  • 30 g pudră de cacao neîndulcită
  • 1 linguriță bicarbonat de sodiu
  • 1/2 linguriță sare kosher
  • 2 ouă mari
  • 240 ml lapte bătut (cu conținut redus sau integral de grăsimi)
  • 100 g zahăr
  • 60 ml ulei de canola
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1 dovlecel mediu (aprox. 240 ml când e ras grosier)
  • 90 g chipsuri de ciocolată semidulce (împărțite în două porții egale)

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 175°C. O tavă cu 12 forme pentru brioșe se unge cu spray antiaderent sau se tapetează cu hârtie specială. Într-un bol încăpător se amestecă făina, tărâțele de grâu, pudra de cacao, bicarbonatul și sarea. Într-un alt bol, se bat ouăle cu laptele bătut, zahărul, uleiul și vanilia, până la omogenizare. Amestecul lichid se toarnă treptat peste cel uscat și se încorporează cu telul, până se obține un aluat omogen.

Se adaugă dovlecelul ras și jumătate din chipsurile de ciocolată, apoi compoziția se împarte uniform în formele pregătite, aproximativ 1/3 cană de aluat în fiecare. Se presară deasupra restul chipsurilor și se coc brioșele timp de 25–30 de minute, până când o scobitoare introdusă în centru iese aproape curată. Se lasă la răcit în tavă 10 minute, apoi se scot cu grijă și se transferă pe un grătar până la răcirea completă.

Brioșe cu lămâie, semințe de mac și migdale

Ingrediente

  • Pentru aluat
  • 250 g făină universală
  • 2 lingurițe praf de copt
  • 1/2 linguriță bicarbonat de sodiu
  • 1/2 linguriță sare kosher
  • 80 g iaurt simplu din lapte integral
  • 2 linguri coajă rasă de lămâie
  • 80 ml suc proaspăt de lămâie (de la 2–3 lămâi)
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 115 g unt nesărat, la temperatura camerei
  • 130 g zahăr granulat
  • 1 ou mare, la temperatura camerei
  • 2 linguri semințe de mac
  • Pentru topping
  • 100 g zahăr turbinado (zahăr brut din trestie de zahăr)
  • 2 lingurițe apă
  • 75 g migdale feliate
  • Pentru glazură
  • 120 g zahăr pudră
  • 4–6 lingurițe suc de lămâie

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 200°C, iar o tavă cu 12 forme pentru brioșe se tapetează cu hârtie specială. Într-un bol mare se amestecă făina cu praful de copt, bicarbonatul și sarea. Într-un alt bol se combină iaurtul, coaja de lămâie, sucul de lămâie și vanilia. Separat, untul se bate cu zahărul până devine spumos și aerat. Se adaugă oul și se încorporează bine, curățând marginile vasului, dacă este nevoie. Se aduce totul la un loc astfel: se adaugă în două tranșe ingredientele uscate și cele lichide, alternând: făină, apoi amestecul cu iaurt, și din nou făină, apoi iaurt, amestecând ușor după fiecare. La final se adaugă semințele de mac și se omogenizează.

Cu o lingură de înghețată se porționează aluatul în forme, câte 1/4 cană în fiecare. Zahărul turbinado se amestecă rapid cu apa, apoi se încorporează migdalele. Pe fiecare brioșă se pune o lingură de migdale confiate, formând o movilă în centru. Brioșele se coc timp de 16–20 de minute, rotind tava la jumătate, până devin aurii. Se lasă la răcit complet pe un grătar.

Pentru glazură, zahărul pudră se amestecă cu 4 lingurițe de suc de lămâie, adăugând treptat încă puțin dacă este necesar, până se obține o consistență groasă și netedă. Brioșele răcite se stropesc cu glazură și se lasă să se întărească înainte de servire.

Brioșe cu afine

Ingrediente

  • 300 g afine (împărțite în 200 g + 100 g)
  • 220 g făină universală (plus 2 lingurițe, separat)
  • 2 1/4 lingurițe praf de copt
  • 1 1/2 linguriță sare kosher
  • 3/4 linguriță nucșoară proaspăt rasă
  • 115 g unt nesărat, la temperatura camerei
  • 200 g zahăr granulat
  • 1 ou mare + 1 gălbenuș mare, la temperatura camerei
  • 1 1/2 linguriță extract de vanilie
  • 240 ml zer (lapte bătut)
  • 2 linguri zahăr turbinado (sau zahăr brut din trestie de zahăr)

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 220°C. Se pregătesc 12 forme de brioșe, tapetate cu hârtie de copt tăiată în pătrate de aproximativ 12 cm, presate cu un pahar în forme pentru a crea cupe largi. Din cantitatea totală de afine, se păstrează deoparte 100 g. Restul de 200 g de afine se amestecă cu cele 2 lingurițe de făină.

Într-un bol mediu, se amestecă restul de 220 g făină cu praful de copt, sarea și nucșoara. Într-un alt bol, cu ajutorul unui mixer electric, se bate untul cu zahărul până se obține o compoziție spumoasă și deschisă la culoare, timp de 3–4 minute. Se încorporează oul întreg și gălbenușul, unul câte unul, mixând bine după fiecare. Se adaugă extractul de vanilie.

Se reduce viteza mixerului și se adaugă amestecul de făină în trei tranșe, alternând cu zerul, mixând doar până la omogenizare. Nu se amestecă excesiv. Se încorporează afinele date prin făină, fără a adăuga făina rămasă pe fundul bolului.

Aluatul se împarte în cele 12 forme, câte aproximativ 1/3 cană în fiecare, chiar dacă par foarte pline. Se presară zahărul turbinado deasupra și se așază restul de 100 g de afine, apăsând ușor în aluat. Se coc 20–22 de minute pe raftul din mijloc al cuptorului, până când o scobitoare introdusă în mijloc iese doar cu câteva firimituri umede. Se lasă 5 minute în tavă, apoi se transferă pe un grătar pentru a se răci complet.

Brioșe aperitiv cu varză kale și Gruyère

Ingrediente

  • 225 g pâine cu maia (aproximativ o jumătate de pâine mică), tăiată cuburi de 1,2 cm
  • 180 ml supă de legume cu conținut scăzut de sodiu
  • 2 ouă mari
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 ceapă mare, tocată
  • 1 tulpină de țelină, feliată subțire după ce a fost tăiată pe lungime
  • 2 căței de usturoi, zdrobiți
  • 1 linguriță rozmarin proaspăt tocat
  • 1/2 cană pătrunjel cu frunze plate, tocat
  • 85 g brânză Gruyère, rasă grosier
  • 70 g frunze de kale tinere (aproximativ 3 căni)
  • sare și piper kosher

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 190°C. Cuburile de pâine se așază într-o tavă și se rumenesc în cuptor timp de 20–25 de minute, până capătă o crustă ușoară. Într-un bol mare, se amestecă supa cu ouăle bătute. Se adaugă pâinea rumenită și se lasă la înmuiat, amestecând din când în când, pentru a absorbi lichidul.

Între timp, într-o tigaie mare, se încălzește uleiul de măsline la foc mediu. Se adaugă ceapa, se presară cu 1/2 linguriță de sare și 1/4 linguriță de piper și se gătește acoperit timp de 10 minute, amestecând ocazional. Se adaugă țelina și se continuă gătirea, fără capac, încă 6–8 minute, până când legumele se înmoaie. Se încorporează usturoiul și rozmarinul și se mai gătește 1 minut, apoi se ia de pe foc și se adaugă pătrunjelul.

Amestecul de legume se toarnă peste pâinea înmuiată și se amestecă bine. Se încorporează brânza rasă, apoi frunzele de kale. Compoziția se împarte în 12 forme de brioșe tapetate cu hârtie de copt. Se coc în cuptorul preîncălzit timp de 12–15 minute, până când se rumenesc frumos la suprafață. Se pot servi calde sau la temperatura camerei, ca aperitiv sau gustare consistentă.

Mini frittata cu spanac, ardei roșu și brânză de capră

Ingrediente

  • 6 ouă mari
  • 120 ml lapte
  • 60 g brânză de capră proaspătă, sfărâmată
  • 140 ml spanac baby, tocat
  • 1/2 cană ardei roșu, tăiat cubulețe
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 2 fire de ceapă verde, tocate
  • sare și piper kosher

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 175°C. O tavă de brioșe cu 12 forme se pulverizează cu spray antiaderent. Într-o tigaie mare, se încinge uleiul de măsline la foc mediu, se adaugă ardeiul roșu, se asezonează cu un praf de sare și piper, și se gătește acoperit timp de 6–8 minute, până se înmoaie. Se ia de pe foc și se încorporează ceapa verde tocată.

Într-un bol mare, se bat ouăle cu laptele, apoi se adaugă 1/4 linguriță de sare și 1/8 linguriță de piper. Se încorporează spanacul tocat și amestecul de legume gătite. Compoziția se toarnă în formele de brioșe, aproximativ 1/4 cană în fiecare. Se presară brânza de capră deasupra fiecărei porții.

brioșe pentru mic-dejun pe o farfurie
Se coc timp de 20–25 de minute, până când centrul frittatelor se întărește. Deasupra pot părea ușor umede din cauza spanacului, dar textura trebuie să fie fermă. Se lasă la răcit 5 minute pe un grătar, apoi se scot din forme. Se servesc calde sau se pot păstra la frigider până la 4 zile. Pentru a le reîncălzi, se pun 30 de secunde la microunde, la putere maximă.

