Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane

Puține gustări reușesc să îmbine atât de bine confortul culinar cu o prezentare crocantă și apetisantă precum inelele de ceapă prăjite. Nu mai sunt doar o garnitură, ci un preparat de sine stătător, cu textură perfectă și gust inconfundabil.

Pentru ca inelele de ceapă să fie cu adevărat fragede la interior și crocante la exterior, alegerea tipului de ceapă este esențială. Ceapa Vidalia, roșiatică sau galbenă, cu gust dulce și consistență fermă, este ideală pentru prăjit. Inelele trebuie tăiate uniform, de preferat groase de 1 cm, pentru a rezista bine la prăjire fără a se înmuia prea repede. Separarea atentă a fiecărui inel ajută la o acoperire uniformă cu aluat și la o prăjire omogenă.

Untul brun aduce o notă sofisticată preparatului, dar necesită atenție la preparare: untul se topește la foc mediu și se lasă să fiarbă ușor până devine auriu și capătă miros de nuci coapte. Se recomandă strecurarea lui înainte de folosire, pentru a elimina reziduurile arse care pot da un gust amar. O parte din acest unt se poate încorpora direct în aluatul de prăjit, oferind o textură mai cremoasă și o aromă adâncă. Restul se păstrează pentru stropit inelele imediat după ce au fost scoase din ulei.

Cum se face aluatul pentru inele de ceapă pane

Pentru un rezultat perfect, aluatul trebuie să fie suficient de dens pentru a adera la ceapă, dar destul de fluid încât să formeze o crustă fină. Se poate obține din făină albă, praf de copt, ou și lapte sau lapte bătut, iar pentru un gust și mai intens, se pot adăuga condimente precum piper, boia afumată sau chimen. După ce inelele sunt date prin aluat, se prăjesc în ulei încins, în tranșe mici, pentru a evita scăderea temperaturii uleiului. Rezultatul: crustă aurie, crocantă, care nu se înmoaie imediat.

Inelele de ceapă prăjite în unt brun se servesc cel mai bine calde, presărate cu sare grunjoasă sau fulgi de sare, eventual stropite cu câteva picături din untul brun păstrat. Pot însoți burgeri artizanali, fripturi, dar sunt spectaculoase și ca aperitiv alături de un sos de iaurt cu usturoi, un sos cheddar sau chiar un chutney picant. Se pot păstra la temperatura camerei pentru câteva ore, dar nu se recomandă refrigerarea, deoarece își pierd textura crocantă.

Rețetă de inele de ceapă crocante

Ingrediente

1 ceapă mare

1 litru ulei pentru prăjit (sau cât este necesar)

160 g făină albă

1 linguriță praf de copt

1 linguriță sare

240 ml lapte (sau cât este necesar)

1 ou mare

75 g pesmet uscat

⅛ linguriță sare condimentată (sau după gust)

Mod de preparare

Ceapa se curăță și se taie în rondele groase de aproximativ 0,5 cm, având grijă ca inelele să se păstreze întregi. Se separă cu grijă unul de celălalt. Într-o oală adâncă sau friteuză, uleiul se încinge la 185°C. Se pregătește un grătar metalic așezat peste o tavă tapetată cu folie de aluminiu, pentru a scurge excesul de ulei după prăjire.

Se pregătesc trei boluri largi și puțin adânci. În primul bol, se amestecă făina cu praful de copt și sarea. În al doilea bol, se bat laptele cu oul până se omogenizează. În al treilea bol, se pun pesmetul și, eventual, sarea condimentată.

Fiecare inel de ceapă se tăvălește mai întâi prin amestecul de făină, asigurându-se că este acoperit uniform. Se scutură ușor de exces, apoi se trece prin amestecul de lapte și ou, folosind o furculiță pentru a evita murdărirea mâinilor. Se lasă lichidul în exces să se scurgă, apoi se trece inelul prin pesmet, presând ușor pentru a adera bine pe toată suprafața.

Inelele de ceapă se așază pe grătarul pregătit, până când toate sunt gata pentru prăjit. Se prăjesc câte 3-4 inele deodată, în uleiul încins, timp de 2-3 minute, până când devin aurii și crocante. Se scot cu o spumieră și se lasă la scurs pe prosoape de hârtie absorbantă. Înainte de servire, se presară cu sare condimentată după gust.

Se recomandă a fi consumate calde, alături de sosuri precum maioneză cu usturoi, ketchup sau sos barbecue. Inelele rămase se pot reîncălzi ușor în cuptor pentru a-și recăpăta textura crocantă.

Rețetă de inele de ceapă în crustă de bere

Ingrediente

2 cepe dulci mari

200 g făină albă

1 linguriță praf de copt

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 ou mare

330 ml bere blondă rece (tip lager sau pilsner)

ulei vegetal pentru prăjit (minim 1 litru, în funcție de vas)

Mod de preparare

Cepele se curăță și se taie transversal în rondele de aproximativ 0,5 cm grosime. Inelele se separă ușor unul de altul și se pun deoparte. Într-un bol larg, se amestecă făina cu praful de copt, sarea și piperul. În centrul compoziției uscate se formează un mic crater, în care se adaugă oul și berea. Se amestecă treptat cu un tel, până când se obține un aluat gros și omogen, fără cocoloașe.

Într-o cratiță adâncă sau friteuză, uleiul se încinge la 180°C. Inelele de ceapă se înmoaie în aluatul cu bere, având grijă să fie acoperite complet, apoi se scutură ușor de excesul de aluat și se plonjează direct în uleiul încins. Se prăjesc în tranșe, câteva bucăți odată, pentru a nu scădea temperatura uleiului.

Inelele se prăjesc timp de 2-3 minute, până devin aurii și crocante. Se scot cu o spumieră și se așază pe prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de ulei. După prăjire, se pot presăra cu puțină sare sau boia afumată, după preferință.

Inele de ceapă prăjite în unt brun

Ingrediente

2 cepe dulci mari

190 g făină albă

1 linguriță praf de copt

1 linguriță sare

½ linguriță piper proaspăt măcinat

1 ou mare

300 ml lapte (sau lapte bătut pentru un gust mai acrișor)

100 g unt nesărat

ulei vegetal pentru prăjit

opțional: boia afumată sau ierburi uscate pentru aromă suplimentară

Mod de preparare

Cepele se curăță și se taie în inele groase de aproximativ 1 cm. Inelele se separă ușor și se pun deoparte. Într-un bol larg, se amestecă făina cu praful de copt, sarea și piperul. Într-un alt bol, oul se bate cu laptele până se omogenizează. Amestecul umed se toarnă peste ingredientele uscate și se amestecă până se obține un aluat fluid, dar aderent.

Într-o cratiță, untul se topește la foc mediu și se continuă încălzirea până când capătă o nuanță aurie-brună și un miros ușor de alune. Se ia de pe foc și se lasă să se răcorească puțin. O parte din acest unt brun se poate încorpora în aluat pentru un plus de aromă, iar restul se păstrează pentru stropit la servire.

Într-o tigaie adâncă, se încinge ulei vegetal la 180°C. Inelele de ceapă se trec prin aluatul cu unt brun și se scurg ușor de exces, apoi se prăjesc în ulei încins câte 3-4 odată, până când devin crocante și aurii, aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte. Se scot cu o spumieră și se așază pe prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de grăsime.