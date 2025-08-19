Antena Căutare
Home Lifestyle Food Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane

Inele de ceapă crocante (onion rings): cele mai delicioase 3 rețete de inele de ceapă pane

Puține gustări reușesc să îmbine atât de bine confortul culinar cu o prezentare crocantă și apetisantă precum inelele de ceapă prăjite. Nu mai sunt doar o garnitură, ci un preparat de sine stătător, cu textură perfectă și gust inconfundabil.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 19 August 2025, 10:31 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 18:11
Galerie
Inelele de ceapă sunt gustarea perfectă pentru preparate din carne sau salate de legume | Shutterstock

Pentru ca inelele de ceapă să fie cu adevărat fragede la interior și crocante la exterior, alegerea tipului de ceapă este esențială. Ceapa Vidalia, roșiatică sau galbenă, cu gust dulce și consistență fermă, este ideală pentru prăjit. Inelele trebuie tăiate uniform, de preferat groase de 1 cm, pentru a rezista bine la prăjire fără a se înmuia prea repede. Separarea atentă a fiecărui inel ajută la o acoperire uniformă cu aluat și la o prăjire omogenă.

Untul brun aduce o notă sofisticată preparatului, dar necesită atenție la preparare: untul se topește la foc mediu și se lasă să fiarbă ușor până devine auriu și capătă miros de nuci coapte. Se recomandă strecurarea lui înainte de folosire, pentru a elimina reziduurile arse care pot da un gust amar. O parte din acest unt se poate încorpora direct în aluatul de prăjit, oferind o textură mai cremoasă și o aromă adâncă. Restul se păstrează pentru stropit inelele imediat după ce au fost scoase din ulei.

CITEȘTE ȘI: De ce nu trebuie să ții ceapa în frigider. Experții au dezvăluit motivul surprinzător

Cum se face aluatul pentru inele de ceapă pane

Articolul continuă după reclamă

Pentru un rezultat perfect, aluatul trebuie să fie suficient de dens pentru a adera la ceapă, dar destul de fluid încât să formeze o crustă fină. Se poate obține din făină albă, praf de copt, ou și lapte sau lapte bătut, iar pentru un gust și mai intens, se pot adăuga condimente precum piper, boia afumată sau chimen. După ce inelele sunt date prin aluat, se prăjesc în ulei încins, în tranșe mici, pentru a evita scăderea temperaturii uleiului. Rezultatul: crustă aurie, crocantă, care nu se înmoaie imediat.

Inelele de ceapă prăjite în unt brun se servesc cel mai bine calde, presărate cu sare grunjoasă sau fulgi de sare, eventual stropite cu câteva picături din untul brun păstrat. Pot însoți burgeri artizanali, fripturi, dar sunt spectaculoase și ca aperitiv alături de un sos de iaurt cu usturoi, un sos cheddar sau chiar un chutney picant. Se pot păstra la temperatura camerei pentru câteva ore, dar nu se recomandă refrigerarea, deoarece își pierd textura crocantă.

CITEȘTE ȘI: Cele mai folosite tipuri de ceapă. Tot ce trebuie să știi despre ele pentru a obține preparate delicioase

Rețetă de inele de ceapă crocante

Ingrediente

  • 1 ceapă mare
  • 1 litru ulei pentru prăjit (sau cât este necesar)
  • 160 g făină albă
  • 1 linguriță praf de copt
  • 1 linguriță sare
  • 240 ml lapte (sau cât este necesar)
  • 1 ou mare
  • 75 g pesmet uscat
  • ⅛ linguriță sare condimentată (sau după gust)

Mod de preparare

Ceapa se curăță și se taie în rondele groase de aproximativ 0,5 cm, având grijă ca inelele să se păstreze întregi. Se separă cu grijă unul de celălalt. Într-o oală adâncă sau friteuză, uleiul se încinge la 185°C. Se pregătește un grătar metalic așezat peste o tavă tapetată cu folie de aluminiu, pentru a scurge excesul de ulei după prăjire.

Se pregătesc trei boluri largi și puțin adânci. În primul bol, se amestecă făina cu praful de copt și sarea. În al doilea bol, se bat laptele cu oul până se omogenizează. În al treilea bol, se pun pesmetul și, eventual, sarea condimentată.

Fiecare inel de ceapă se tăvălește mai întâi prin amestecul de făină, asigurându-se că este acoperit uniform. Se scutură ușor de exces, apoi se trece prin amestecul de lapte și ou, folosind o furculiță pentru a evita murdărirea mâinilor. Se lasă lichidul în exces să se scurgă, apoi se trece inelul prin pesmet, presând ușor pentru a adera bine pe toată suprafața.

Inelele de ceapă se așază pe grătarul pregătit, până când toate sunt gata pentru prăjit. Se prăjesc câte 3-4 inele deodată, în uleiul încins, timp de 2-3 minute, până când devin aurii și crocante. Se scot cu o spumieră și se lasă la scurs pe prosoape de hârtie absorbantă. Înainte de servire, se presară cu sare condimentată după gust.

Se recomandă a fi consumate calde, alături de sosuri precum maioneză cu usturoi, ketchup sau sos barbecue. Inelele rămase se pot reîncălzi ușor în cuptor pentru a-și recăpăta textura crocantă.

CITEȘTE ȘI: Cum să tai ceapa eficient și rapid fără lacrimi. Trucurile aprobate chiar și de medici. Ce spun specialiștii

Rețetă de inele de ceapă în crustă de bere

Ingrediente

  • 2 cepe dulci mari
  • 200 g făină albă
  • 1 linguriță praf de copt
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • 1 ou mare
  • 330 ml bere blondă rece (tip lager sau pilsner)
  • ulei vegetal pentru prăjit (minim 1 litru, în funcție de vas)

Mod de preparare

Cepele se curăță și se taie transversal în rondele de aproximativ 0,5 cm grosime. Inelele se separă ușor unul de altul și se pun deoparte. Într-un bol larg, se amestecă făina cu praful de copt, sarea și piperul. În centrul compoziției uscate se formează un mic crater, în care se adaugă oul și berea. Se amestecă treptat cu un tel, până când se obține un aluat gros și omogen, fără cocoloașe.

Într-o cratiță adâncă sau friteuză, uleiul se încinge la 180°C. Inelele de ceapă se înmoaie în aluatul cu bere, având grijă să fie acoperite complet, apoi se scutură ușor de excesul de aluat și se plonjează direct în uleiul încins. Se prăjesc în tranșe, câteva bucăți odată, pentru a nu scădea temperatura uleiului.

Inelele se prăjesc timp de 2-3 minute, până devin aurii și crocante. Se scot cu o spumieră și se așază pe prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de ulei. După prăjire, se pot presăra cu puțină sare sau boia afumată, după preferință.

CITEȘTE ȘI: Cum să păstrezi ceapa și usturoiul proaspete pentru mai mult timp. Unde să le depozitezi pentru o durată de două ori mai lungă

Inele de ceapă prăjite în unt brun

Ingrediente

  • 2 cepe dulci mari
  • 190 g făină albă
  • 1 linguriță praf de copt
  • 1 linguriță sare
  • ½ linguriță piper proaspăt măcinat
  • 1 ou mare
  • 300 ml lapte (sau lapte bătut pentru un gust mai acrișor)
  • 100 g unt nesărat
  • ulei vegetal pentru prăjit
  • opțional: boia afumată sau ierburi uscate pentru aromă suplimentară

Mod de preparare

Cepele se curăță și se taie în inele groase de aproximativ 1 cm. Inelele se separă ușor și se pun deoparte. Într-un bol larg, se amestecă făina cu praful de copt, sarea și piperul. Într-un alt bol, oul se bate cu laptele până se omogenizează. Amestecul umed se toarnă peste ingredientele uscate și se amestecă până se obține un aluat fluid, dar aderent.

Într-o cratiță, untul se topește la foc mediu și se continuă încălzirea până când capătă o nuanță aurie-brună și un miros ușor de alune. Se ia de pe foc și se lasă să se răcorească puțin. O parte din acest unt brun se poate încorpora în aluat pentru un plus de aromă, iar restul se păstrează pentru stropit la servire.

bol cu inele de ceapă crocante

Într-o tigaie adâncă, se încinge ulei vegetal la 180°C. Inelele de ceapă se trec prin aluatul cu unt brun și se scurg ușor de exces, apoi se prăjesc în ulei încins câte 3-4 odată, până când devin crocante și aurii, aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte. Se scot cu o spumieră și se așază pe prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de grăsime.

10 greșeli pe care le faci când mănânci pepene. Cum să le eviți ca să te bucuri de fructul vedetă al verii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Cum să faci ușor și rapid burgeri vegani de casă
Cum să faci ușor și rapid burgeri vegani de casă
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
5 rețete vegane de înghețată. Răcorește-te fără să faci niciun compromis la savoare!
5 rețete vegane de înghețată. Răcorește-te fără să faci niciun compromis la savoare!
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x