Iubești zmeura? Trebuie neapărat să încerci aceste 5 deserturi

Zmeura este esența verii într-o singură boabă: rubinie, parfumată, delicată și gata să transforme orice desert sau băutură într-un moment memorabil.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 28 August 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 10:51
Pentru deserturi se poate folosi atât zmeură proaspătă, cât și congelată | Shutterstock

Alege zmeură fermă, intens colorată, fără urme de umezeală sau zdrobiri, transport-o într-un singur strat și spal-o abia înainte de folosire, scurgând-o pe prosop de hârtie. Pentru deserturi cu umplutură, echilibrează sucul lăsat de fructe cu puțin amidon, sucul și coaja de lămâie pentru aciditate și un praf de sare ca amplificator de arome. Pentru coajă de tartă cumpărată coace-o întâi ca să rămână crocantă după ce torni deasupra sosul gelifiat de zmeură. La înghețată, pasează și strecoară semințele pentru o textură fină și răcește baza foarte bine înainte de a o pune la mașină dacă folosești. Fără mașină, congelează amestecul într-o cutie joasă și amestecă din 30 în 30 de minute pentru cristale mici și o textură cremoasă.

Zmeura se potrivește foarte bine în ingredientele contrastante: ciocolată neagră în brownies, cacao cernută într-un trifle stratificat, vanilie și mascarpone în creme aerate. Se potrivește și cu menta sau busuiocul, mai ales în băuturi efervescente. Pentru un desert rapid de vară, combină fructele întregi cu un sos redus de zmeură și limetă peste o bază scurtă de biscuiți, iar pentru o opțiune ușoară, un iaurt grecesc rece cu zmeură, miere și fistic.

Dacă ai cantități mari de zmeură, congelează-le într-un strat pe o tavă, apoi transferă-le în pungi. Așa rămân separate și gata de folosit la smoothie, sorbet sau sosuri rapide.

Plăcintă rapidă cu zmeură

Ingrediente (1 tartă Ø 23 cm)

  • 500 g zmeură proaspătă, împărțită (125 g pentru sos + 375 g pentru umplere)
  • 120 ml apă
  • 16 g amidon de porumb (2 linguri)
  • 60 ml apă rece
  • 100 g zahăr
  • 15 ml suc de lămâie (1 lingură)
  • 1 foaie de aluat pentru tartă, gata de folosit, Ø 23 cm (refrigerată)
  • frișcă bătută, pentru decor (240 ml)
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie, pentru decor

Mod de preparare

Pentru sosul de zmeură, din cantitatea totală, se pun 125 g zmeură cu 120 ml apă într-o crăticioară la foc mediu și se fierb 5 minute, amestecând ocazional, până când fructele se înmoaie. Amestecul se strecoară printr-o sită fină într-un bol, se presează cu lingura ca să iasă sucul și pulpa. Semințele se aruncă. Piureul strecurat se pune la loc în crăticioară.

Amidonul se dizolvă în 60 ml apă rece. Lichidul se toarnă peste piureul de zmeură și se amestecă. Se încorporează zahărul și se gătește la foc mediu, amestecând continuu, până când sosul se îngroașă, aproximativ 5 minute). La final se adaugă sucul de lămâie. Sosul se lasă să ajungă la temperatura camerei, 15–25 minute.

Restul de 375 g zmeură întreagă se așază uniform în coaja de tartă coaptă și răcită. Sosul răcit se toarnă deasupra, acoperind fructele. Tarta se dă la rece până când umplutura se întărește aproximtiv 1 oră. Feliile de tartă se decorează cu frișcă bătută și se presară coajă rasă de lămâie. Se păstrează la frigider până la 2 zile.

Înghețată de zmeură

Ingrediente

  • 250 g zmeură
  • 50 g zahăr alb
  • 360 ml lapte
  • ¼ linguriță de suc de lămâie
  • ⅛ linguriță de scorțișoară măcinată

Mod de preparare

Zmeura și zahărul se pun într-o crăticioară la foc mic și se gătesc 5 minute, amestecând, până când zahărul se topește și fructele se înmoaie. Amestecul se pasează printr-o sită fină într-un bol, se presează bine (semințele se aruncă).

În piureul de zmeură se încorporează laptele, sucul de lămâie și scorțișoara. Amestecul se răcește la frigider până devine bine rece aproximativ 1 oră.

Compoziția rece se toarnă în mașina de înghețată și se procesează conform instrucțiunilor aparatului, până când textura devine cremoasă și aerată. Înghețata se transferă într-o cutie, se acoperă și se lasă la congelator 1–2 ore pentru fermitate, dacă se dorește.

Dacă nu există mașină de înghețată, amestecul se toarnă într-o cutie joasă, se congelează și se amestecă energic cu o furculiță la fiecare 30–40 de minute (de 3–4 ori), pentru a sparge cristalele și a obține o textură mai fină.

Brownies cu ciocolată și zmeură (tavă 30×23 cm)

Ingrediente

  • 1 linguriță cacao pentru tapetat forma
  • 4 ouă mari, la temperatura camerei
  • 400 g zahăr fin (superfin)
  • 225 g margarină moale (sau unt 82% grăsime), la temperatura camerei
  • 120 g făină self-rising (cu agent de creștere)
  • 170 g bucăți de ciocolată (chipsuri sau ciocolată tocată)
  • 75 g pudră de cacao
  • 125 g zmeură proaspătă
  • * Dacă nu se găsește făină self-rising: se înlocuiește cu 120 g făină albă + 1½ lingurițe praf de copt + ¼ linguriță sare fină.

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 175°C (funcție statică). O tavă de 30×23 cm se unge lejer și se tapetează cu hârtie de copt; hârtia se pudrează cu 1 linguriță cacao, scuturând excesul.

Într-un bol mare, ouăle, zahărul, margarina/untul, făina (self-rising sau amestecul înlocuitor), bucățile de ciocolată și pudra de cacao se bat cu mixerul electric, la viteză medie, până când aluatul devine neted și omogen, 1–2 minute. Nu se mixează excesiv.

Zmeura se încorporează delicat cu o spatulă, pentru a nu o zdrobi, apoi compoziția se toarnă în tavă și se nivelează ușor.

Tava se introduce în cuptor și se coace 40–45 de minute, până când suprafața devine ușor crăpată și o scobitoare iese cu câteva firimituri umede.

Brownies se lasă să se răcească complet în tavă pe un grătar, apoi se ridică folosind hârtia de copt și se taie în 24 de pătrate.

Trifle cu zmeură, cremă de brânză și cacao

Ingrediente

  • 360 ml frișcă lichidă (35% grăsime)
  • 50 g zahăr pentru frișcă + 100 g zahăr pentru cremă
  • 450 g cremă de brânză (cream cheese), moale, la temperatura camerei
  • 10 ml suc de lămâie
  • 7 ml extract de vanilie
  • 300–320 g pandișpan simplu
  • 560 g zmeură congelată sau proaspătă
  • 10–12 g cacao neîndulcită, pentru pudrat

Mod de preparare

Frișca rece se bate cu 50 g zahăr până se formează vârfuri ferme. Se păstrează la frigider.

Într-un bol, crema de brânză, 100 g zahăr, sucul de lămâie și vanilia se mixează 1–2 minute, până când compoziția devine netedă și aerată. În cremă se încorporează ușor aprox. două treimi din frișca bătută; restul se păstrează pentru finisare.

Feliile de pandișpan (sau chec) se taie în 18 bucăți egale. Zmeura decongelată se scurge, iar sucul se păstrează într-un pahar pentru stropit.

Pe fundul unui bol de sticlă de 3 litri se așază o treime din feliile de chec. Se stropesc cu puțin suc de zmeură. Peste ele se întinde un sfert din crema de brânză, apoi se cerne fin un sfert din cacao. Deasupra se presară o treime din zmeură. Straturile se repetă încă de două ori: chec- suc - cremă - cacao - zmeură. La final se întinde crema de brânză rămasă, se nivelează, se pune frișca păstrată deasupra și se pudrează lejer cu cacao.

Bolul se acoperă și se dă la frigider minimum 4 ore (ideal peste noapte), ca aromele să se așeze și straturile să se stabilizeze. Se servește rece.

Crumble crocant cu fructe de pădure

Ingrediente

  • Pentru aluatul crumble
  • 240 g făină albă
  • 150 g zahăr
  • 3 g praf de copt
  • 1,5 g sare fină
  • 170 g unt nesărat, congelat
  • 2 gălbenușuri mari
  • 7,5 ml extract de vanilie
  • 5–10 ml oțet de mere, după nevoie
  • Pentru umplutură
  • 150 g afine
  • 150 g mure
  • 150 g zmeură
  • 67 g zahăr
  • 6 g amidon de porumb
  • 10 ml suc de lămâie
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie
  • un praf cayenne (opțional)
  • Tavă: vas termorezistent de 2 litri

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 190°C. Vasul pentru copt se unge ușor sau se tapetează cu hârtie de copt.

Într-un bol mare se amestecă făina, zahărul, praful de copt și sarea. Untul rece se dă pe răzătoarea mare direct peste ingredientele uscate, oprindu-se din când în când pentru a se tăvăli fulgii de unt prin făină. Peste amestec se adaugă gălbenușurile și vanilia și se amestecă cu o furculiță până când oul este în mare parte absorbit. Se toarnă 1 linguriță de oțet și se frământă ușor cu vârful degetelor până se formează aglomerări (firimituri) dar compoziția rămâne în principal uscată; dacă e prea făinoasă, se mai adaugă câteva picături de oțet. Se dă deoparte.

În alt bol, fructele se amestecă cu zahărul, amidonul, sucul și coaja de lămâie și un praf de cayenne, până când zahărul și amidonul încep să se dizolve și fructele să fie uniform acoperite.

Aproximativ jumătate din crumble se presează ferm pe fundul vasului. Se poate folosi fundul unui pahar pentru compactare uniformă. Deasupra se distribuie umplutura de fructe. Restul de crumble se presară pe suprafață, strângând între degete o parte din firimituri ca să se formeze bulgărași crocanți.

Desertul se coace 40–45 de minute, până când stratul de deasupra devine frumos rumen, iar umplutura bolborosește la margini. La final se lasă să se răcorească 30 de minute la temperatura camerei, pentru ca sucurile să se așeze, apoi se porționează.

