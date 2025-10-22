Antena Căutare
Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a mâncat 720 de ouă într-o lună. Ce a descoperit la analize

Un tânăr a mâncat peste 700 de ouă în doar 30 de zile. Iată ce a descoperit la final.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:19 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:20
Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a mâncat 720 de ouă într-o lună | Youtube

Un tânăr cercetător de la Harvard a făcut un experiment inedit. Acesta a consumat timp de 30 de zile 720 de ouă, după care și-a făcut analizele.

Ce a descoperit tânărul după dieta extremă despre sănătatea propriului organism

Nick Norwitz este doctor în sănătatea metabolică și are un interes sporit pentru corpul uman. Tocmai de aceea a hotărât să facă un test chiar pe propriul organism.

El a mâncat timp de o lună câte un ou pe oră, adică un echivalent de 122.200 mg de grăsimi. În prima săptămână a urmat o dietă săracă în carbohidrați, iar ulterior a crescut aportul acestora.

„Eu și colegii mei găsim modalități creative de a încerca să transpunem admirația și dragostea noastră pentru fiziologie și biologie în ceva interesant și accesibil publicului.

Le-am mâncat în toate felurile – omletă, prăjită, umplute… Ouăle sunt versatile, așa că prepararea lor în diferite moduri a fost destul de plăcut, nu a fost atât de dificil”, a declarat cercetătorul, conform unei surse.

Experimentul s-a încheiat cu un set de analize medicale pentru a constata ce s-a modificat în corpul său. Rezultatele au fost surprinzătoare, contrazicând mitul conform căruia consumul excesiv de ouă crește colesteroul în sânge.

Potrivit rezultatelor analizelor, colesterolul certetătorului nu a suferit modificări, în ciuda unui consum de ouă de cinci ori mai mare decât recomandat.

„Colesterolul meu LDL a scăzut, de fapt, cu două procente în primele două săptămâni și apoi cu încă 18 procente în următoarele două săptămâni”, a relatat el într-un filmuleț pe Youtube.

Cu toate acestea, Nick Norwitz a ținut să menționeze faptul că fiecare organism poate reacționa într-un fel propriu la astfel de diete, iar recomandarea sa este să acționeze la sfatul medicului.

„Atunci când evaluezi ce este o dietă bună pentru o persoană, trebuie să iei în considerare sănătatea metabolică inițială și, de asemenea, care sunt obiectivele sale”, a mai precizat el.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

