Parizerul și alte mezeluri preferate de români, la analize. Ce rezultate alarmante au ieșit

Parizerul, crenvurștii și șunca presată sunt printre mezelurile preferate ale românilor. Iată ce s-a descoperit despre aceste produse alimentare.

Mezelurile sunt aproape nelipsite de pe masa românilor, fie înlocuiesc un aperitiv rapid, fie sunt consumate la prânz - la școală, ori la serviciu.

Ce conțin, de fapt, mezelurile îndrăgite de români

Specialiștii trag un semnal de alarmă în privința consumului mezelurilor. Conform Observatornews.ro, acestea conțin o combinație de ingrediente cancerigene. Calitatea acestor produse este una îngrijorătoare.

Producătorii ar pune la raft produse care nu conțin, de fapt, carne, iar legislația le permite asta.

Reporterii Observator, în campania Ce ne puneți în mâncare?, au făcut publice rezultatele analizelor de laborator făcute unor produse alimentare pe care românii le consumă în cantitate mare.

Parizerul este aproape un simbol al copilăriei în comunism, când carnea era un lux. Gospodinele creative au făcut tot felul de preparate din acest produs. Însă parizerul de atunci avea cu totul alte ingrediente față de cel pe care îl putem găsi acum în magazine.

Dacă înainte nu conținea chimicale, ci era făcut doar din carne, acum compoziția sa este cu totul alta:

„Cele trei probe de parizer aduse ne demonstrează faptul că parizerul este un produs ieftin. Raportul de zgârciuri la carne. Avem puţină carne. Cel mai scump ingredient este pus cât se poate de puţin. În rest avem emulsie de şoric, avem apa, alte ingrediente non-carnate. Nu este o neconformitate legată de siguranţă alimentară, este o neconformitate care ne afectează regimul nutriţional şi buzunarul”, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

Mezelurile din magazine sunt un amestec de produse priculoase pentru sănătatea consumatorilor. Un studiu recent arată că un platou cu crenvurști, salam, parizer, şuncă şi mititei conţine peste 120 de E-uri. Şi mulţi aditivi. Carnea, ingedientul care ar fi trebuit să fie de bază în aceste produse, lipsește cu desăvârșire.

„Era şi o glumă mai veche despre salamul cu cal şi pui al cărui ingrediente erau - un cal şi un pui. Cam la fel sunt şi aceşti crenvurşti cu pui, au puţin pui în ingrediente. Dar mai au si altceva, au un conţinut mare de calciu. Ne face pe noi să credem, deşi nu e declarat pe eticheta, avem carne dezosată mecanic. Şoricul în sine nu e o sursă de calciu. Emulsia e şoric de proastă calitate poate conţine resturi de os sau de zgârciuri, care pot aduce calciu în emulsie”, a mai spus Alexandru Cîrîc.

„Carnea dezosată mecanic este de exemplu carnea care rezultă de pe carcasa de pasăre, care a fost deja înlăturată - pieptul, carnea, pulpele, tot, acea carcasă trece printr-o maşină”, a precizat Dana Tănase, director Asociaţia Română a Cărnii.

Trei din cele nouă probe de parizer, crenvurşti și șuncă de Praga analizate în laborator nu au trecut testul. Săptămânal, 7 din 10 români consumă aceste produse. pe lună, un român consumă mai bine de 1 kg de mezeluri. Cantitatea nu ar fi problema principală, ci calitatea acestor produse.

„Parizerul face parte din categoria alimentelor ultra procesate asociate riscului de cancer de colon, riscului de boli cardiovasculare, dar si riscului de obezitate. Noi nu putem controla ce vedem în acea pastă. Deci trebuie să încercam să alegem, să ne uităm bine pe eticheta, să fim conştienţi dacă mâncăm carne sau mâncăm aditivi, apa şi grăsime, pe de altă parte, să fim foarte atenţi şi la cantitatea de sare”, precizează Anca Hâncu, medic nutriţionist.

Este foarte important ca românii să citească etichetele produselor pe care le cumpără.

„Citirea etichetei este importantă. Dacă găsim produse semipreparate din carne unde primul ingredient nu este carnea atunci înseamnă că nu e foarte multă carne, pentru că ingredientele sunt în ordine descrescătoare”, îi îndeamnă pe consumatori Sorin Mierlea, Asociaţia Infocons.

Potrivit Observatornews.ro, ordinul care reglementează comercializarea produselor din carne nu a mai fost actualizat din 2006. Astfel, legea fiind permisivă, producătorii profită și pun pe piață produse la limita legalității. Ordinul respectiv este semnat de Ministerul Agriculturii, Autoritatea sanitara veterinara si autoritatea pentru protecţia consumatorului.