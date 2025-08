Mireasa sezonul 12, 4 august 2025. Sorin, Cristian, Liviu și Alex, primii concurenți din acest sezon

Ediția din data de 4 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sorin are 28 de ani și vine de la Brăila. Cristian și doamna Nicoleta vin din București. Cristian are 23 de ani. Liviu are 26 de ani și vine din Bacău. Alex are 25 de ani și vine de la Petroșani.

Luni, 04.08.2025, 15:46