Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 13. Emoții duble pentru Amalia și Sebastian! Au cerut binecuvântarea mamelor pentru a deveni o familie
Logo show

Mireasa, sezonul 13. Emoții duble pentru Amalia și Sebastian! Au cerut binecuvântarea mamelor pentru a deveni o familie

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Un moment extrem de solemn, încărcat de speranță și emoții uriașe pentru Amalia și Sebastian! Cei doi logodnici au decis că este timpul să facă cel mai important pas dinaintea marii finale și au apelat la sprijinul familiilor. Amalia a așteptat cu sufletul la gură și cu mari emoții să vorbească cu mama lui Sebastian, fiind extrem de curioasă să afle ce crede cu adevărat viitoarea ei soacră despre relația lor și dacă o vede potrivită pentru fiul ei. În același timp, Sebastian a dat dovadă de mult curaj și a cerut oficial binecuvântarea mamei Amaliei, dorind să îi demonstreze că este pregătit să își întemeieze o familie alături de aleasa inimii lui.
Miercuri, 01.07.2026, 15:57
x
Mireasa, sezonul 13. Momente grele pentru Daniela! Simte că propria familie nu îi este alături

Mireasa, sezonul 13. Momente grele pentru Daniela! Simte că propria familie nu îi este alături

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 13. Ema a cerut binecuvântarea mamei lui Alan, dar a venit pregătită și cu un set de întrebări

Mireasa, sezonul 13. Ema a cerut binecuvântarea mamei lui Alan, dar a venit pregătită și cu un set de întrebări

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 15:19 Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, discuție de adio în fața camerelor! Schimbul de replici care a pus punct definitiv

Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, discuție de adio în fața camerelor! Schimbul de replici care a pus punct definitiv

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 15:15 Mireasa, sezonul 13. Doamna Melinda o desființează pe Daniela: „Ai stat cu Darius pentru competiție!”

Mireasa, sezonul 13. Doamna Melinda o desființează pe Daniela: „Ai stat cu Darius pentru competiție!”

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 13. Lovitură pentru Giulia! Mama lui Alexandru a refuzat să răspundă la telefon: „Mă așteptam!”

Mireasa, sezonul 13. Lovitură pentru Giulia! Mama lui Alexandru a refuzat să răspundă la telefon: „Mă așteptam!”

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:16 Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 11:26 Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 11:00 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:46 Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:43 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:39 Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:58
x