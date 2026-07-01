Mireasa, sezonul 13. Emoții duble pentru Amalia și Sebastian! Au cerut binecuvântarea mamelor pentru a deveni o familie

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Un moment extrem de solemn, încărcat de speranță și emoții uriașe pentru Amalia și Sebastian! Cei doi logodnici au decis că este timpul să facă cel mai important pas dinaintea marii finale și au apelat la sprijinul familiilor. Amalia a așteptat cu sufletul la gură și cu mari emoții să vorbească cu mama lui Sebastian, fiind extrem de curioasă să afle ce crede cu adevărat viitoarea ei soacră despre relația lor și dacă o vede potrivită pentru fiul ei. În același timp, Sebastian a dat dovadă de mult curaj și a cerut oficial binecuvântarea mamei Amaliei, dorind să îi demonstreze că este pregătit să își întemeieze o familie alături de aleasa inimii lui.

Miercuri, 01.07.2026, 15:57