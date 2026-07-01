Mireasa, sezonul 13. Momente grele pentru Daniela! Simte că propria familie nu îi este alături

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Presiunea din competiție și-a spus cuvântul, iar Daniela trece prin momente extrem de dificile! Deși pe moment a încercat să pară puternică, după intervenția live a mamei lui Mihai, toată tensiunea acumulată a fost resimțită din plin de concurentă. Rămasă singură cu gândurile ei, Daniela a căzut complet din punct de vedere emoțional și a izbucnit în hohote de lacrimi. Durerea ei a fost cu atât mai mare cu cât gândurile i s-au îndreptat către propria familie, mărturisind cu tristețe că uneori simte că cei de acasă nu îi sunt cu adevărat alături în această experiență.

Miercuri, 01.07.2026, 15:46