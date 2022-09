Mireasa Sezonul 6, 9 septembrie 2022. Raluca și Gabriela au avut noi discuții aprinse. Ce au spus tinerele: „Nu vreau să mă cert”

După ce cu o zi în urmă Gabriela și Raluca au încercat să clarifice situația ținându-se de mână, sub privirile lui Valentin, în emisia live de vineri, 9 septembrie 2022, cele două și-au exprimat versiunile, în privința motivului conflictului. Raluca spune că este de părere că Gabriela vede în ea o competiție, iar Gabriela susține că și-a schimbat atitudinea după ce Valentin a ales-o pe Gabriela pentru un date.

„Nu vreau să mă cert cu tine. Dar ai aruncat niște afirmații. Ai spus că mă apucă lenea când văd mopul”, i-a spus Gabriela Ralucăi, atângându-i mâinile.

Ce spun Gabriela și Raluca de la Mireasa despre conflictul lor

Apoi, Raluca, într-o discuție cu alte fete a spus:

„Eu cred că ea a văzut în mine o concurență. Că el m-ar plăcea pe mine. Nu te iei de cineva pe care consider inferior. La orice concurs unde există premiu se numește competiție. Și apoi zici că-ți fac rău. Păi dacă îți fac rău, evită-mă. Eu o să o ignor”, a spus Ralua, în timp ce Gabriela, care a auzit-o a replicat: „Așa am simțit să fac atunci. Gata”.

În cadrul emisiei live de Mireasa de pe 9 septembrie cele două au vorbit din nou despre conflictul lor.

„Eu nu o văd pe Raluca o adversară. În Turcia ne-am înțeles bine. Când am intrat în casă atitudinea ei s-a schimbat. Eu am vrut să fiu bună cu ea, să legăm o prietenie. Deja se exagerează”, a spus Gabriela.

„Eu nu mi-am schimbat atitudinea. Am interacționat cu ea în Turcia pentru că stăteam în aceeași cameră. În momentul în care am intrat în casă am avut posibilitatea să interacționez cu alte fete și a fost alegerea mea. Atitudinea mea s-a schimbat strict când am văzut materialul cu ea în care a înjurat. De la scena cu curățenia”, a spus Raluca.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.

Primele concurente care au pășit în casa Mireasa sunt Adina Miuleasa, Ana-Maria Ciornei, Damaris Turuș, Denisa Dumitru, Gabriela Pițigoiu, Inga Rusu, Miruna Gheorghe, Raluca Preda și Roxana Tobă.

Concurenții care își caută mireasă în sezonul 6 sunt Andrei Grădinaru, Cosmin Munteanu, George Ciubotaru, Giorgio Buzoiu, Paul Niță, Sebaidin Rustem, Valentin Harle și Viorel Harle.