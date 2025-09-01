Super Neatza, 1 septembrie 2025. Noul an școlar 2025-2026: Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, anunță toate noutățile
Ediția din 1 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anunță principalele noutăți și schimbări care îi privesc pe elevi, profesori și părinți. Ce se modifică, care sunt prioritățile Ministerului și cum va arăta noul an școlar, aflați din declarațiile oficiale.
Luni, 01.09.2025, 08:59