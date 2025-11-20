Super Neatza, 20 noiembrie 2025. Biologia mirosurilor plăcute și cum îți influențează emoțiile

Ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. George Nazăreanu, profesor și biolog, explică de ce anumite parfumuri ne calmează, altele ne energizează și cum pot aromele să declanșeze emoții, amintiri și reacții biologice puternice. Află cum funcționează legătura dintre nas, creier și emoții și cum îți poți folosi parfumul preferat pentru a-ți schimba starea.

Joi, 20.11.2025, 10:07