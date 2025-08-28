Super Neatza, 28 august 2025. La mulți ani, Anamaria

Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Anamaria! Ediția din 28 august 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Anamaria, telespectatoare a emisiunii, a fost sunată de ziua ei de echipa matinalului. Vrei să te trezim cu melodia ta preferată? Spune care este piesă cu care vrei să-ţi începi ziua / dă-ne numărul de telefon pe mesaj privat şi te poţi trezi cu un apel de la noi! "Neatza te deşteaptă de ziua ta!" vă urează "La mulţi ani!".

Joi, 28.08.2025, 08:50