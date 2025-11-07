Ce se întâmplă cu Liceul „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare. Când vor reveni elevii în clase

Elevii se întorc în clasele Liceului „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare din Rahova. Orele se vor desfășurat în urma unui program special. Iată când se redeschide.

Elevii se întorc în clasele Liceului „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare din Rahova | Hepta & captură TikTok

17 octombrie 2025 a fost o zi neagră pentru români. O explozie devastatoare a distrus mai multe apartamente ale unui bloc din Rahova. În urma deflagrației, trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În ziua tragicului eveniment, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, urmând ca la fața locului să își facă apariția mai multe echipaje de salvare. Daunele materiale sunt majore pentru cei care locuiesc în bloc.

Explozia generată de scurgerile de gaz a afectat structura clădirii. Astfel, toate persoanele au fost evacuate din propriile locuințe. Zeci de apartamente au fost distruse, inclusiv cele din blocurile vecine.

De asemenea, și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat chiar lângă clădirea în care s-a produs deflagrația, are nevoie de renovări. Suflul exploziei a generat provocat pagube serioase în 15 săli de clasă din aripa estică a instituției. Geamurile au fost sparte, pereții s-au crăpat, iar o parte din băncile elevilor au suferit daune majore.

Nu au existat victime, însă autoritățile au suspendat cursurile în clădirea afectată. Până de curând, Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost închis, însă elevii urmează să revină în bănci după 3 săptămâni de la explozie.

Când se va redeschide Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Rahova. Cum vor învăța elevii

Începând de luni, 10 noiembrie 2025, elevii vor reveni fizic la cursuri după o perioadă în care au învățat online. Orele se vor desfășura în urma unui program special, deoarece nimeni nu va avea acces în zona de este a clădirii, acolo unde s-a produs dezastrul.

Așadar, cursurile vor avea loc în trei schimburi, iar elevii vor învăța doar în sălile dinspre Calea Rahovei și pe partea vestică, unde reparațiile au fost finalizate. Încăperile au fost vopsite, geamurile sparte înlocuite, iar parchetul schimbat. De asemenea, tot mobilierul a fost recondiționat.

Deși au fost renovate mai multe săli de clasă, autoritățile nu sunt de acord cu avizul complet de funcționare până nu se ia o decizie în privința blocului în care a avut loc explozia. Clădirea încă este considerată un risc pentru construcțiile din apropierea ei.

După tragicul eveniment, aceștia și-au desfășurat orele în online, iar mai apoi au intrat în vacanță și au început „Școala Altfel”.

„A fost ciudat la început, pentru că eram obișnuiți să ne vedem în fiecare zi. Totuși, profesorii au avut grijă să nu pierdem nimic", povestește Mihnea, elev la liceul „Dimitrie Bolintineanu”, potrivit click.ro.

„În săptămâna "Școala Altfel", am avut activități despre siguranța rutieră și am vorbit despre bullying, cum să-l recunoaștem și cum să ne ajutăm colegii”, a mai povestit adolescentul.

„Am făcut activități online despre siguranța rutieră și despre cum să fim mai atenți unii cu alții. A fost frumos, dar abia așteptăm să ne întoarcem la școală”, a dezvăluit Bianca, elevă la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din București, conform sursei citate mai sus.