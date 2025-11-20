Cine este și cu ce se ocupă fiica medicului pneumolog Flavia Groșan. Are un nume surprinzător

Vestea morții Flaviei Groșan a luat prin surprindere multă lumea. Iată ce s-a aflat despre familia sa.

Cu ce se ocupă fiica Flaviei Groșan

Flavia Groșan a decedat în cursul zilei de ieri, 19 noiembrie, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Aceasta a devenit cunoscută publicului larg în timpul pandemiei când a dat câteva declarații controversate în privința vaccinurilor.

Cine este fiica Flaviei Groșan și cu ce se ocupă

Flavia Groșan a suferit un stop cardio-respirator în cursul zilei de ieri, iar medicii i-au declarat decesul. Controversata doctoriță era internată în stare critică încă de la jumătatea lunii octombrie. Ea fusese diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale.

Flavia Groșan a lăsat în urmă o fiică despre care se știau puține lucruri, cel mai surprinzător poate fi că poartă același nume precum mama sa. Tânăra este mama unui băiețel și conduce o afacere de succes.

Flavia nu i-a călcat pe urme mamei sale, ci s-a lansat în domeniul IT, fiind o antreprenoare de succes. Tânăra a dezvoltat mai multe firme inovatoare în domeniul respectiv. De-a lungul timpului, aceasta a lucrat în companii renumite, precum Microsoft sau Google. Experiența acumulată acolo a ajutat-o să dezvolte propriile afaceri în domeniul tehnologiei.

Potrivit unei surse, cea mai vizibilă afacere a tinerei este Take Off Labs SRL, societate care furnizează servicii profesionale de dezvoltare software.

Anul trecut, compania, care are 13 angajați, raporta o cifră de afaceri de 4.470.205 lei, cu 37% mai mare decât în anul anterior, și un profit net de 1.644.210 lei, în creștere cu 113%.

O altă companie din portofoliul Flaviei este Golf Genius R&D SRL, care prezintă aceeași linie de dezvoltare precum cea menționată anterior. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 31.784.018 lei, cu o creștere de 12%, și un profit net de 2.343.272 lei.

Binary Tree SRL este cea de-a treia companie a moștenitoarei Flaviei Groșan, care se află pe aceeași traiectorie ascendentă.

Fiica medicului pneumolog este stabilită în Marea Britanie, unde și-a dezvoltat afacerile și și-a clădit o familie, alături de un specialist în IT. Flavia are un băiat, Boris, căruia îi dedică grija și atenția sa.