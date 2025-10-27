Chef Alexandru Sautner, între familie, afacere și proiecte TV. Ce dezvăluiri face despre cei doi copii mai mari

Chef Alexandru Sautner și-a deschis ușa casei și a vorbit despre familie, afacere și experiența Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner a lucrat din greu pentru a ajunge la un nivel înalt din punct de vedere profesionl. Dacă reușitele sale în ceea ce privește cariera sunt mai ușor de distins, viața sa privată poate fi ușor misterioară.

Chef Alexandru Sautner, despre viața de familie, copii și provocări profesionale

Chef Alexandru Sautner, împreună cu Flavia, soția sa, și Emma, fiica lor, au încântat în cadrul unui interviu care a avut ca subiect principal viața de zi cu zi a juratului Chefi la cuțite.

Emma este în clasa a III-a, însă puțini știu că ea are doi frați mai mari, copiii lui Alexandru Sautner din prima căsătorie. Constantin, fiul cel mare, are 25 de ani, a făcut masterul în Dublin, iar acum lucrează la o firmă din Munchen. Ana are 22 de ani și este studentă la Imobiliare în Germania.

Atât Constantin, cât și Ana au rămas cu fosta soție a lui Alexandru Sautner, crescând în Germania. Juratul Chefi la cuțite mărturisește însă că fiul său își dorește să locuiască în România, iar slujba i-ar putea permite asta în câteva luni. Spre deosebire de el, fiica sa mai mare este mai atașată de mama sa, însă i-a promis că după facultate va venit pentru jumătate de an în țară pentru a vedea dacă se poate acomoda.

În ciuda distanței mari dintre Chef Alexandru Sautner și copiii săi cei mari, relația dintre ei este una apropiată, petrecându-și vacanțe împreună sau întâlnindu-se pentru diverse activități.

„Eu am o legătură foarte strânsă cu ei, chiar acum trei zile am fost cu fii-miu la pescuit. Vorbim foarte des la telefon când sunt în Germania, aproape toate vacanțele și le petrec cu noi. Și trăiesc cu speranța că o să se mute și ei în România.

Băiatul, Constantin, care are 25 de ani, tocmai a terminat masteratul la Dublin și s-a angajat la o firmă în Munchen, cu promisiunea că va fi trimis mai târziu în filiala din România.

Fata e foarte legată de mama ei și nu prea vrea s-o lase singură în Germania. Dar recent am avut o discuție cu ea și ea singură mi-a spus că după ce termină facultatea, e studentă la Imobiliare, la anul, vrea să se mute în România pentru șase luni, să vadă dacă se acomodează. Visul meu chiar ăsta este, să se mute amândoi în România”, a relatat Chef Alexandru Sautner în cadrul interviului.

Flavia, soția lui Chef Alexandru Sautner, mărturisește că are o relație frumoasă cu cei doi copii adulți ai soțului său. Mai mult decât atât, aceasta dezvăluie că, în copilărie, Ana petrecea mult timp cu ea, dat fiind că Chef Alexandru Sautner era ocupat cu diverse proiecte. Flavia precizează și faptul că Ana și Emma au firi foarte asemănătoare.

„Îi știu de când erau mici. Ana, fiica lui, seamănă ca personalitate cu Emma. Și ea a crescut practic lângă noi. În fiecare vară, timp de două luni și jumătate, stătea mai mult cu mine, căci Alex era foarte prins, iar chestia asta m-a ajutat foarte mult să mă apropii de ea. Eu pentru ei vreau să fiu acel suport de care au nevoie atunci când Alex nu este disponibil”, spune Flavia.

„Și ei o apreciază încă de la început. Chiar nu am văzut niciun fel de răceală din partea lor față de Flavia. Au perceput-o tot timpul ca pe-o persoană care-i înțelege, îi ajută. Fii-miu a început să vorbească din ce în ce mai bine românește, pentru că își dorește foarte mult să vină în România. Iar atunci când o să am și ceilalți copii lângă mine, o să fiu într-adevăr împlinit”, completează juratul Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner consideră că a avut o copilărie extrem de frumoasă, deși mărturisește că nu își dădea seama de multe neajunsuri, copilărind la țară. Ritmul de atunci, cu ieșiri la pescuit, joaca în gașcă, îi dădeau un sentiment de normalitate și bucurie. Deși îi era greu când, la vârsta de 14 ani, în loc să meargă în tabere, mergea la muncă. Acest lucru l-a ambiționat să reușească în viață.

„Consider că am avut cea mai frumoasă copilărie din lume. Am trăit la țară și nu-mi dădeam sama de neajunsurile pe care le aveam. Și mă simțeam fericit. Mă duceam ba la pescuit, culegeam corcodușe pentru praștie, făceam toate prostiile posibile și nu mă plictiseam. Niște trăiri pe care copiii de azi nu le mai au. Și e păcat. Deși n-a fost nici pentru mine așa simplu.

A existat și-o parte tristă a perioadei care-a urmat după copilărie și-o să mă emoționez când vorbesc despre asta. Pe la 14 ani, în vacanța de vară, copiii mergeau în tabere, iar eu la muncă. Pentru o zi de muncă luam 50 de lei, dar cum vara zilele sunt lungi, începeai dimineața la 7 și terminai seara la 8-9. Când te întorceai, erai rupt de muncă și de soare.

Cred că asta a fost partea cea mai importantă din dezvoltarea mea, pentru că lucrurile astea m-a ambiționat atât de tare, încât... Mi-am zis: <<Eu vreau să reușesc în viață!>> Nici acum nu-mi dau seama de unde s-a iscat această voință, pentru că eram un copil simplu, dintr-o familie simplă, dintr-un sat uitat de lume în care nimeni nu venea să spună cum este în Germania sau America sau cum este să ai bani.

Cred că a fost bine așa, pentru că neajunsurile câteodată te învață, pentru că îți descoperi o capacitate pe care nu știai c-o ai. Satisfacția cea mai mare e că mi-am câștigat totul singur”, a relatat el.

După ce a absolvit Liceul Economic, secția Alimentație publică, a ales să lucreze în bucătărie. La 21 de ani a emigrat în Germania, unde și-a găsit locul tot într-o bucătărie, de la spălat de vase, la făcut pizza, ca mai apoi să gătească. Acolo a încolțit și ideea de a deține propriul restaurant, fără însă a avea resursele financiare potrivite. Cu toate acestea, în februarie 1998, lângă Stuttgart, își deschidea primul restaurant. Era, de fapt, un restaurant care era aproape în faliment și pe care l-a preluat, schimbându-l complet. După un prim an extrem de greu, norocul i-a surâs.

„Am învățat de toate tocmai pentru ca, atunci când îmi deschid restaurantul, să nu depind de nimeni. În februarie 1998, mi-am deschis primul restaurant, lângă Stuttgart. Acolo am preluat un restaurant care nu mai mergea foarte bine, era practic în faliment. Am scos tot din el, am făcut un concept total nou, inclusiv meniul. Voiam ca lumea să mănânce ce le dau eu. Un an mi-a mers foarte greu, făcusem și credit, fosta soacră a girat cu casa ei din Germania și era cât pe-aci să pierd casa. M-am împrumutat în altă parte, dar eu tot nu am schimbat meniul.

Într-o zi, a venit un domn singur, șeful pe vânzări internaționale de la Hugo Boss. Venise din Hamburg, s-a mutat la Metzingen și nu știu cum a ajuns în localul meu. Și i-a plăcut atât de tare meniul că a început să vină cu clienții lui de peste tot din lume și, dintr-o dată, a explodat restaurantul.

După aceea, tot el mi-a cerut să mă ocup de cateringul de la zona Vip de la Hugo Boss și am făcut asta șapte ani. Acolo i-am întâlnit pe Țiriac, Schumacher, Hakkinen, toate VIP-urile din Germania mergeau acolo, apoi veneau și la mine la restaurant.

Am devenit numărul 1 în toată zona aia. Toată lumea bună din oraș venea la Oliveto. Pentru că Oliveto se numea și primul meu restaurant, un nume pe care l-am ales fiindcă aveam o grădină pe care am umplut-o cu măslini. Nostalgia m-a făcut să numesc tot Oliveto și restaurantul pe care l-am deschis aici, în București”, relatează cu emoție juratul Chefi la cuțite.

În 2003 a deschis al doilea restaurant, iar în 2005 pe cel de-al treilea. În România, Chef Alexandru Sautner a adus afacerea abia în 2013, când a luat-o de la zero. A început cu o gelatierie care în momentul de față are 17 puncte de vânzare în țară. Afacerea este una construită cu soția sa, Flavia.

„Aș vrea să menționez că nu e gelateria mea, e gelateria noastră, a mea și a soției mele, Flavia. Nu este doar meritul meu, fără ea nu puteam ajunge așa departe. Suntem doi care tragem la aceeași căruță și exact așa mi-am dorit tot timpul să fie într-o relație. Suntem într-o continuă dezvoltare și da, în urmă cu o săptămână am semnat pentru o nouă locație, în Los Angeles. Deci gelateria trece oceanul și ajunge în America. Și nu numai în America, avem locații în Maroc, Spania, Italia, Emirate, Grecia, România, Moldova, suntem peste tot”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Cei doi s-au cunoscut în vara anului 2013, prin intermediul unui prieten comun, iar în 2015 au deschis prima lor gelaterie.

„Suntem amândoi în afacerea asta. Recunosc că sunt foarte implicată mai ales atunci când Alex este prins cu filmările. Îmi și place ceea ce fac, am început acest proiect împreună. Este primul nostru copil, apoi a urmat Emma. (...)

Ne-am împărțit activitățile. Eu mă ocup foarte mult de partea de recrutare a angajaților, de interviuri, de training, merg foarte des prin locații ca să văd dacă acei oameni pe care i-am selectat se potrivesc profilului gelateriei noastre. Îmi place interacțiunea cu oamenii, asta mă definește”, a explicat Flavia.

La fel de bine se înțeleg și în viața personală. Flavia și Alexandru sunt o echipă puternică, se sprijină unul pe altul și își dau ocazia să se dezvolte.

„Amândoi avem un cuvânt de spus, ne completăm foarte bine, îl respect enorm pe Alex și pentru că știe să-mi dea și mie valoare. Și chestia asta cred că ține de un bărbat sigur pe el. Altfel n-ar putea să lucreze cu partenera lui de viață. E un respect reciproc între noi și asta e cel mai important”, a spus Flavia.

Chef Alexandru Sautner, Flavia și Emma locuiesc într-un complex, unde și-au dezvoltat și afacerea.

„Este Paradisul meu, este un loc minunat, cu o energie bună. Din prima zi când ne-am mutat aici am zis: «Gata, nu mai plecăm!». E locul nostru de vis. L-am cumpărat de la stadiul de proiect, am fost primii clienți din tot complexul. Iar restaurantul a apărut când aveam deja gelateria. M-am gândit că așa nu mai pierdem angajații pe care-i aveam atunci la restaurantul de la mare: când se termină sezonul, îi luăm la București. Iar vara închidem în iunie și mergem cu toții la mare. Am deschis exact în pandemie, în aprilie 2020, iar, spre surprinderea noastră, restaurantul a fost plin tot timpul. Așa ne-am hotărât să renunțăm până la urmă la businessul de la mare”, spune juratul Chefi la cuțite.

Chef Alexandru Sautner se pregătește să revină în bucătăria Chefi la cuțite, alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu, pentru un nou sezon al show-ului gastronomic.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu dau startul sezonului 16 Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Sezonul 16 Chefi la cuțite este unul care schimbă jocul: adrenalina competiției și spectacolul din bucătăria Chefi la cuțite ating un alt nivel odată cu noutățile surprinzătoare care vor încinge ringul amuletelor încă de la prima ediție.

Show-ul culinar, prezentat de Irina Fodor, va avea premiera pe 16 noiembrie 2025 și va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Filmările sezonului 16 Chefi la cuțite au debutat într-un loc cu totul neașteptat – Piața Obor din București – anunțând astfel o rețetă cu ingrediente inedite a show-ului gastronomic.