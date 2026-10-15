De ce nu pot fi detectate toate dronele din Marea Neagră. Ce știm despre incidentul de azi-noapte de la Sulina

O navă a fost lovită de drone în Marea Neagră. Iată ce se știe până în acest moment despre incident și care este reacția MApN.

O navă petrolier cu pavilion străin a fost ținta unui posibil atac cu dronă în apele teritoriale ale României. Incidentul s-a petrecut în apropiere de Sulina, conform ObservatorNews.ro. La bord erau 17 membri ai echipajului: 10 cetățeni indieni, 6 sirieni și 1 irakian.

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Ce se știe despre situația navei Yara J. La bord a izbucnit un incendiu în urma unui posibil atac cu dronă

Nava Yara J staționa în Marea Neagră, în zona portului Sulina la momentul atacului. Echipajul a dat primul apel de urgență în jurul orei 20:30, anunțând atacul.

În jurul orei 21, după ultimul semnal radio, legătura cu petrolierul s-a întrerupt. Yara J, o navă de 120 de metri lungime, care navigează sub pavilionul insulelor Comore, ar fi plecat încărcată cu cărbune din portul turcesc Yalova și se îndrepta spre un port ucrainean.

„Marinarii au reușit să stingă incendiul de la bord înainte de sosirea echipajelor de intervenție”, a declarat reporterul Observator de la fața locului.

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) s-a deplasat în zona Sulina pentru misiunea de salvare a navei sub pavilion Insulele Comoros.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susţine că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri, dar echipajul este în siguranţă la bord, conform news.ro.

La ora 20:31, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. Ulterior, reprezentanţii ARSVOM au anunţat că Centrul Maritim de Coordonare a solicitat navei SAR APOLLO să se întoarcă la bază.

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Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a precizat că echipajul este la bordul navei, în siguranţă.

„Echipajul este în afara oricărui pericol. Se pare că toţi sunt la bord şi motoarele navei sunt funcţionale”, a transmis liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, conform sursei citate.

El consideră atacul ar fi fost unul intenţionat şi susţine că avem de-a face cu o premieră, o navă care probabil urma să meargă în Ucraina a fost atacată în apele teritoriale româneşti.

„Nava Yara J a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a precizat Adrian Mihălcioiu.

De asemenea, a mai declarat că: „Este o premieră, într-adevăr. Noi încă nu avem sisteme de apărare împotriva acestor mici instrumente care produc pagube foarte mari. N-aș spune declarația rezervă pentru că încă sunt aceste atacuri în relație cu navele care operează în zona Ucrainei. Și atunci încă avem această rezervă să spunem că încă nu e atacată practic România. Dar pentru prima dată, iată, nu mai sunt sigure nici apele teritoriale românești”, a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.

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Ce spune Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, despre monitorizarea situației din Marea Neagră

După tot posibilul atac cu dronă de aseară în apropiere de Sulina, s-a pus și problema monitorizării Mării Negre, Radu Miruță a atras atenția asupra dimensiunilor mari ale acesteia, conform unei surse, declarând că este „de două ori cât suprafața României” și că „așteptarea ca tot ce zboară, în orice punct în Marea Neagră, să fie detectat și interceptat este o așteptare nerealistă”.

Ce au detectat radarele MApN în apele Mării Negre

Conform ObservatorNews.ro, radarele Ministerului Apărării Naționale au mai detectat în aceeași seară și două ținte aeriene în largul Mării Negre.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a declarat: „Este un incident de o gravitate foarte mare, ca orice incident care presupune intrarea unei drone în spațiul aerian românesc. Urmează să descărcăm toate datele de pe radare și nava să ajungă în port pentru a vedea și inspecta nava. Putem aprecia că este un eveniment grav, dar de la un eveniment grav la o declarație de război sunt foarte mulți pași și nu suntem acolo sub nicio formă.”

MApN „a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesajeroalert.

Președinta Bulgarie ia în calcul activarea articolului 4 al NATO, care prevede consultări între aliați, dar și posibile modificări a posturii defensive.

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Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut o discuție cu omologul său bulgar și au concis că incidentele din Marea Neagră ne obligă să acționăm, nu să așteptăm”, a mai precizat Alexia Bucur, reporter Observator.

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași.

I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuție telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susținem poziția celor două țări privind înființarea unui astfel de comandament, cu rotație intre toate țările riverane atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia.

România este pregătită să preia conducerea comandamentului și să găzduiască structura pe litoralul românesc al Mării Negre începând din 2028. Până atunci, acceptăm ca acesta să își desfășoare activitatea pe litoralul turcesc al Mării Negre, cu participarea ofițerilor români și bulgari.

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Incidentele din Marea Neagră - drone, nave scufundate și mine marine - ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional.

Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene au generat riscuri colaterale de securitate pentru autoritățile și populațiile țărilor noastre și par să urmărească testarea capacității de reacție la nivel național și aliat. Evoluțiile recente confirmă că incidentele cu drone în spațiul aerian și în domeniul maritim nu mai pot fi tratate ca probleme naționale izolate”, a transmis Miruță pe rețelele de socializare.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe la posibilul atac cu dronă din Marea Neagră. Ce măsuri de securitate vor fi luate

Ministerul Afacerilor Externe anunță că menține legătura permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente încă de la primirea primei alerte privind incidentul, conform știrilor Observator.

Reprezentanții Ministerului urmăresc evoluția situației și așteaptă rezultatele verificărilor desfășurate de autoritățile abilitate pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs evenimentele.

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De asemenea, Ministerul de Externe precizează că este pregătit să informeze partenerii internaționali și subliniază importanța clarificării tuturor detaliilor înainte de a trage concluzii.

Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe: „Ministerul Afacerilor Externe este in legătură permanentă cu instituţiile şi autorităţile naţionale competente de la momentul primei alerte. Suntem pregătiţi să informăm partenerii internaţionali şi să reacţionăm public după ce autorităţile care investighează vor confirma circumstanţele incidentului.”