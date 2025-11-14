Magistrații au dat verdictul în cazul Amaliei Bellantoni. Ce se întâmplă cu fosta concurentă Chefi la cuțite

Amalia și Domenico Bellantoni au aflat sentința magistraților. Iată ce vestea au primit cei doi de la Tribunalul București.

Amalia Bellantoni, fostă membră în partidul S.O.S., a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru vătămare corporală. Ea și soțul ei, ajutați de un complice, și-ar fi bătut vecinii și le-ar fi furat telefoanele mobile.

Ce verdict au dat magistrații în cazul Amaliei și al lui Domenico Bellantoni

La începutul acestei luni, Amalia Bellantoni și soțul său au fost reținuți pentru 24 de ore pentru tâlhărie calificată, complicitate și lovire sau alte violențe. Aceștia, împreună cu încă un bărbat neidentificat încă, au fost acuzați de doi soți, de 67 și 66 de ani, că i-au bătut și le-au furat telefoanele mobile.

Potrivit unei surse, conflictul ar data de mai mulți ani, iar la mijloc ar fi curtea împărțită de cei patru. Acolo se află restaurantul soților Bellantoni. Însă asta nu este tot, cei patru ar fi avut discuții în contradictoriu și în trecut, când, în pandemie, soții Bellantoni i-ar fi plătit pe cei doi soți să aibă grijă de curte. Mai mult decât atât, Amalia ar fi înaintat o cerere de tutelă pentru fiul celor doi soți.

După ce au dat declarațiile la Poliție, Amalia a fost plasată în arest la domiciliu, iar Domenico a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Sectorului 2 a luat această hotărâre la cererea procurorilor.

„Sunt doar invenții”, susținea fosta membră a partidului S.O.S.

În cursul zilei de ieri, 13 noiembrie 2025, Amalia Bellantoni a primit o veste importantă de la Tribunalul București. Fosta membră S.O.S. a scăpat de arestul la domiciliu, fiind plasată sub control judiciar. Totodată, soțul său, a scăpat de arestul preventiv, fiind plasat în arest la domiciliu. Bărbatul a ales să-și săvârșească pedeapsa la ferma loc, unde va avea grijă de animale.

Amalia Bellantoni este cercetată pentru complicitate la tâlhărie calificată, iar dacă va fi găsită vinovată, riscă între 3 și 1 ani de închisoare. Aceeași pedeapsă riscă și Domenico Bellantoni.