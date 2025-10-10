Maria Corina Machado i-a ”suflat” Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Cine este câștigătoarea prestigiosului premiu

Maria Corina Machado a fost desemnată câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025. Iată cine este și ce a realizat pentru țara sa.

Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda remarcilor nevoalate în această privință. Comitetul norvegian a ales-o pe Maria Corina Machado.

Cine este Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025

Spre deosebire de toate celelalte Premii Nobel, care sunt dezbătute în Suedia, Premiul Nobel pentru Pace este decis în Norvegia. Parlamentul numește cinci persoane care să se ocupe de această responsabilitate, de regulă fiind politicieni pensionari.

Comitetul actual este condus de şeful filialei norvegiene a PEN International, un grup care apără libertatea de exprimare. Un alt membru este un academician. Toţi sunt propuşi de partidele politice norvegiene, iar numirile lor reflectă echilibrul de putere din parlamentul norvegian.

Anunțul făcut de Academie începe așa: „Premiul Nobel pentru Pace din 2025 îi revine unei voci curajoase și dedicate în promovarea păcii – unei femei care menține flacăra democrației aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai mare.

Este vorba de Maria Corina Machado, femeia care a dus o muncă de titan în promovarea drepturilor democratice în Venezuela, care a realizat o tranziție pașnică de la dictatură la democrație pentru poporul său.

Maria Corina Machado este liderul mișcării democrate în Venezuela, fiind văzută la nivel internațional ca un exemplu de curaj civil al Americii Latine din vremurile noastre.

Maria Corina Machado „a fost o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziţie politică care a fost cândva profund divizată – o opoziţie care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere şi de guvern reprezentativ. Tocmai acest lucru se află în centrul democraţiei: voinţa noastră comună de a apăra principiile guvernării populare, chiar dacă nu suntem de acord. Într-o perioadă în care democraţia este ameninţată, este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun”, subliniază comunicatul Comitetului Nobel.

Venezuela a evoluat de la o ţară relativ democratică şi prosperă la un stat brutal şi autoritar, care se confruntă în prezent cu o criză umanitară şi economică. Majoritatea venezuelenilor trăiesc în sărăcie profundă, în timp ce cei puţini aflaţi la vârf se îmbogăţesc. Maşinăria violentă a statului este îndreptată împotriva propriilor cetăţeni. Aproape 8 milioane de oameni au părăsit ţara. Opoziţia, al cărei lider este Maria Corina Machado, a fost sistematic reprimată prin fraudarea alegerilor, urmărirea penală şi închisoarea. Regimul autoritar din Venezuela face extrem de dificilă activitatea politică, a arătat Comitetul Nobel.

În condiţiile în care Donald Trump îşi doreşte cu ardoare Premiul Nobel pentru Pace, deşi şansele pentru ca el să-l obţină anul acesta erau foarte mici, alegerea făcută de Comitetul Nobel este interesantă. Donald Trump şi-a îndreptat atenţia în ultima perioadă spre Venezuela şi armata americană a deschis focul în câteva rânduri în apele din apropierea coastelor venezuelele asupra unor presupuse ambarcaţiuni ale traficanţilor de droguri. Regimul de la Caracas deja a acuzat Statele Unite ale Americii că se pregătesc de invadarea ţării.

Statele Unite ale Americii şi Venezuela au relaţiile diplomatice întrerupte din 2019, iar Statele Unite au primit în exil unii lideri ai opoziţiei venezuelene.

În calitate de fondatoare a Súmate, o organizaţie dedicată dezvoltării democratice, Maria Corina Machado a militat pentru alegeri libere şi corecte în urmă cu mai bine de 20 de ani. După cum a spus ea însăşi, „a fost o alegere între buletine de vot şi gloanţe”, arată Comitetul Nobel. Machado s-a pronunţat în favoarea independenţei judiciare, a drepturilor omului şi a reprezentării populare şi a activat ani de zile pentru libertatea poporului venezuelean.

Înaintea alegerilor din 2024, Machado a fost candidata opoziţiei la preşedinţie, dar regimul i-a blocat candidatura. Ea l-a susţinut apoi pe reprezentantul unui alt partid, Edmundo Gonzalez Urrutia. Sute de mii de voluntari s-au mobilizat dincolo de diviziunile politice. Aceştia au fost instruiţi ca observatori electorali pentru a asigura alegeri transparente şi corecte.

În ciuda riscului de hărţuire, arestare şi tortură, cetăţenii din toată ţara au monitorizat secţiile de votare. Aceştia s-au asigurat că rezultatele finale au fost documentate înainte ca regimul să poată distruge buletinele de vot şi să mintă cu privire la rezultat.

Eforturile opoziţiei colective, atât înainte, cât şi în timpul alegerilor, au fost inovatoare şi curajoase, paşnice şi democratice. Opoziţia a primit sprijin internaţional când liderii săi au făcut publice rezultatele voturilor colectate din circumscripţiile electorale ale ţării, arătând că opoziţia a câştigat cu o marjă clară. Dar regimul de la Caracas a refuzat să accepte rezultatul alegerilor şi s-a agăţat de putere.

Democraţia este „o condiţie prealabilă pentru o pace durabilă”, arată Comitetul Nobel în comunicatul în care îşi justifică alegerea pentru 2025. „Cu toate acestea, trăim într-o lume în care democraţia este în declin, în care tot mai multe regimuri autoritare contestă normele şi recurg la violenţă.

Controlul rigid al regimului venezuelean asupra puterii şi represiunea populaţiei nu sunt unice în lume. Observăm aceleaşi tendinţe la nivel global: abuzul statului de drept de către cei aflaţi la putere, reducerea la tăcere a mass-mediei libere, închiderea opozanţilor şi împingerea societăţilor către un regim autoritar şi militarizare”, spune Comitetul Nobel, cuvinte ce pot rezona și cu cei care îl critică pe Donald Trump.

„În 2024, au avut loc mai multe alegeri ca niciodată, dar din ce în ce mai puţine sunt libere şi corecte”, notează Comitetul Nobel.

„Când autoritarii preiau puterea, este esenţial să recunoaştem apărătorii curajoşi ai libertăţii, care se ridică şi rezistă. Democraţia depinde de oamenii care refuză să rămână tăcuţi, care îndrăznesc să facă un pas înainte în ciuda riscurilor grave şi care ne reamintesc că libertatea nu trebuie niciodată considerată ca fiind de la sine înţeleasă, ci trebuie apărată întotdeauna – cu determinare, cuvinte și curaj”, subliniază Comitetul Nobel.

Maria Corina Machado îndeplineşte toate cele trei criterii menţionate în testamentul lui Alfred Nobel pentru selectarea laureatului Premiului Nobel pentru Pace. Ea a reunit opoziţia din ţara sa. Nu a ezitat niciodată să se opună militarizării societăţii venezuelene. A fost fermă în sprijinul său pentru o tranziţie paşnică către democraţie - arată Comitetul.

„De-a lungul istoriei sale îndelungate, Comitetul Nobel norvegian a onorat femei şi bărbaţi curajoşi care s-au opus represiunii, care au purtat speranţa libertăţii în celulele închisorilor, pe străzi şi în pieţele publice şi care au demonstrat prin acţiunile lor că rezistenţa paşnică poate schimba lumea. În ultimul an, doamna Machado a fost nevoită să trăiască ascunsă. În ciuda ameninţărilor grave la adresa vieţii sale, ea a rămas în ţară, o alegere care a inspirat milioane de oameni”, subliniază Comitetul Nobel.

„Maria Corina Machado a demonstrat că instrumentele democraţiei sunt şi instrumentele păcii. Ea întruchipează speranţa unui viitor diferit, în care drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt protejate, iar vocile lor sunt auzite. În acest viitor, oamenii vor fi în sfârşit liberi să trăiască în pace”, conchide comunicatul de la Oslo.