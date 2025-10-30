Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri

S-au făcut primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. În urma unor perchiziții efectuate de polițiști, trei persoane au fost reținute și duse la audieri.

Anchetatorii au făcut un pas important in cazul tragicului incident din Rahova. În urmă cu aproximativ două săptămâni, două etaje ale unui bloc au fost distruse complet din cauza unei explozii generată de scurgerile de gaz.

Trei persoane au murit, iar altele au fost transportate de urgență la spitalele din București. Mai mult, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de salvare pentru a acorda primul ajutor.

Citește și: Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui Jackie

Explozia a fost atât de puternică încât a afectat structura clădirii și a provocat pagube materiale uriașe. Zeci de apartamente au fost grav afectate, inclusiv din blocurile vecine.

Articolul continuă după reclamă

Pe cine au reținut polițiștii la două săptămâni de la explozia din Rahova

Autoritățile au făcut primele rețineri în cazul exploziei din Rahova la două săptămâni de la durerosul eveniment. Trei persoane au fost reținute și duse la audieri, după ce polițiștii au efectuat mai multe perchiziții.

Printre cei care au intrat în atenția anchetatorilor se numără și un angajat al companiei Distrigaz. Acesta s-ar fi deplasat de două ori la blocul în care s-a produs deflagrația, potrivit mediafax.ro.

În urmă cu o zi, angajatul Distrigaz ar fi sigilat conducta de gaze, urmând să mai facă verificări în dimineața exploziei. Deși a fost prezent la fața locului, acesta nu a luat nicio măsura pentru a preveni incidentul catastrofal.

Și alți doi angajați ai unei firme neautorizate au fost reținuți în cursul zilei de miercuri, 29 octombrie 2025. Aceștia au mers în blocul afectat de scurgerea de gaz pentru a rezolva problema după, însă nu au făcut nimic pentru a evita tragicul eveniment.

Citește și: Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime

Acțiunile polițiștilor s-au desfășurat în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, sub coordonarea IGPR. În urma perchizițiilor, aceștia au intrat în posesia unor documente și echipamente informatice ce ar putea ajuta la rezolvarea cazului.

Ce a arătat raportul Inspectoratului de Stat în Construcții

La scurt timp de la explozia din Rahova, raportul Inspectoratului de Stat în Construcții a apărut în presă. Acesta a evidențiat următoarele aspecte cu privire la blocul în care au murit trei persoane, conform libertatea.ro.

• Imobilul, aflat la adresa strada Vicina, nr. 1, bloc 32, Scara 2, sector 5, a fost dat în folosință în 1981.

• Structura de rezistență este formată integral din pereți de beton armat prefabricați, realizați din panouri mari, cu rosturi monolitizate. Plafonul este din beton armat prefabricat.

• Blocul a fost afectat grav la componentele structurale și nestructurale.

• Pereții exteriori de la etajele 5 și 6 au fost distruși complet de suflul exploziei.

• Pereții interiori de la etajele 5 și 6 sunt parțial prăbușiți sau puternic afectați. Pereții interiori și exteriori de la etajul 4 sunt deplanați și deplasați.

• Planșeele de deasupra etajelor 4, 5 și 6 sunt prăbușite sau parțial prăbușite.

• Există panouri prefabricate de beton dislocate care au rămas agățate de structură.

• Blocul nu mai poate fi locuit, deoarece există risc de prăbușire.

• Consolidarea nu se justifică din punctul de vedere al costurilor.

• Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă demolarea blocului.