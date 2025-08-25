Antena Căutare
Suvenir controversat din Spania. Cu ce a fost prins un tânăr de oamenii legii

Un tânăr a fost surprins cu un colet controversat adus din Spania. Iată ce au descoperit autoritățile.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 10:51
Suvenir controversat din Spania | Shutterstock

Un tânăr de 24 de ani s-a întors din Spania cu mai mult decât un suvenir.

Ce conținea coletul adus de tânăr din Spania

Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au reținut un bărbat de 24 de ani după ce a fost surprins cu un colet suspect.

Tânărul este acuzat de trafic intern și internațional de droguri, după ce oamenii legi au descoperit aproximativ 2 kilograme de canabis în coletul adus din Spania.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea DIICOT Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 24 de ani, cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de risc, potrivit Observatornews.ro.

În cursul acestei luni, tânărul ar fi procurat din Spania o cantitate de canabis destinată comercializării. Acesta a introdus-o în România printr-o firmă de curierat.

Pe data de 20 august 2025, el a fost prins în flagrant în capitală. Transporta 1,8 kilograme de canabis într-un colet, printre haine.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Pe 21 august 2025, aceștia au sesizat Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

ANAF ia în vizor sălile de evenimente! Oamenii legii vor să știe câți participanți sunt la nunți, botezuri, majorate și ...
