Fotografia care a înduioșat românii. Care este povestea din spatele imaginii de familie

Fotografia unui tată împreună cu fetița lui a devenit virală. Iată povestea din spatele ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 13:09
Fotografia care a înduioșat românii

O fotografie a unui tată cu fetița lui a făcut rapid înconjurul României. Imaginea i-a înduioșat pe toți, internauții apreciind gestul tatălui.

Fotografia de familie care a devenit virală în România

Gestul unui tată a topit inimile românilor. Pe rețelele de socializare a fost distribuită o fotogragie devenită acum simbol al iubirii paterne, al sprijinului, al comunitiții și al apartenenței.

În fotografia respectivă apar un tată și fiica sa. Micuța a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, rămânând cu o cicatrice destul de mare. De asemenea, părul fetiței a fost ras în zona respectivă înaintea operației.

Lângă ea, dându-i încredere și forță, se află tatăl. Ceea ce i-a înduioșat pe mulți este gestul lui de a-și rade o bună porțiune de pe cap și de a-și desena același model de cicatrice precum cel al fiicei sale. Astfel, micuța nu se va simți singură în lupta de recuperare și va avea curajul de a merge mai departe în lupta pentru viața sa.

Gestul a fost apreciat de mii de oameni, care au sărbătorit relația tată-fiică și s-au înduioșat să vadă până unde poate merge iubirea unui părinte pentru copilul său.

„M-a făcut să plâng”, a mărturisit un internaut.

fată și fiică cap în cap
„Un tată stă lângă fiica sa mică în timp ce aceasta se recuperează după o operație pe creier, capul ei mic marcat de cicatrici proaspete. Pentru a arăta că nu se confruntă niciodată singură cu lupta, și-a ras propriul cap pentru a se potrivi cu al ei. În acest gest discret, i-a oferit putere, solidaritate și iubire neclintită, dovedind că curajul devine și mai puternic atunci când cineva alege să-ți stea alături”, este de părere un internaut.

