Papa Leon al XIV-lea a fost operat! Ce se știe despre starea de sănătate a Suveranului Pontif după intervenția chirurgicală

Papa Leon al XIV-lea a suferit o intervenție chirurgicală, iar veștile de la Vatican aduc alinare credincioșilor.
Citește și: Decizie istorică luată de Papa Leon al XIV-lea pentru biblioteca secretă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat la Vatican din 1980
Care este starea de sănătate a Suveranului Pontif după operație
Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și a fost supus unei intervenții chirurgicale reușite, în urma căreia medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept.
Potrivit unui anunț făcut marți de Vatican, suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat la Spitalul Gemelli din Roma, după ce medicii au descoperit o formațiune suspectă la nivelul plămânului.
Citește și: „Furnicuțele”, invitat Chef Samuel: Cum a reacționat regretatul Papa Francisc când Chef l-a servit cu pălincă românească
Analizele efectuate asupra țesutului prelevat în timpul intervenției au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer pulmonar.
Citește și: Cristian Chivu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Momentul în care cei doi au dat mâna
Papa a petrecut aproximativ trei ore în sala de operație, însă intervenția chirurgicală propriu-zisă a durat circa 90 de minute. Conform Vaticanului, operația s-a desfășurat conform planului, fără complicații.
După intervenție, Leon al XIV-lea și-a revenit în mod normal și a fost transferat în salon după o scurtă perioadă de supraveghere medicală.
Citește și: Motivul pentru care Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica încurajează acest gest. Ce spune tradiția
Duminică, Papa dezvăluise că medicii descoperiseră o formațiune la nivelul plămânului în urma unui control medical recent, potrivit publicației TMZ. La acel moment, acesta precizase că leziunea fusese depistată într-un stadiu incipient și era localizată. Natura canceroasă a formațiunii nu fusese însă confirmată public.
Suveranul Pontif urmează să rămână aproximativ o săptămână în spital pentru recuperare. Deocamdată, vizita sa programată în America de Sud, în luna noiembrie, nu a fost modificată și figurează în continuare în agenda oficială.Sfânta Parascheva, cinstită și la București! Unde se pot închina credincioșii timp de două zile. Programul complet...