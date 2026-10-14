Papa Leon al XIV-lea a fost operat! Ce se știe despre starea de sănătate a Suveranului Pontif după intervenția chirurgicală

Vești îmbucurătoare de la Vatican despre starea de sănătate a Suveranului Pontif. Iată ce s-a anunțat.

Papa Leon al XIV-lea a suferit o intervenție chirurgicală, iar veștile de la Vatican aduc alinare credincioșilor.

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Care este starea de sănătate a Suveranului Pontif după operație

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și a fost supus unei intervenții chirurgicale reușite, în urma căreia medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept.

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Potrivit unui anunț făcut marți de Vatican, suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat la Spitalul Gemelli din Roma, după ce medicii au descoperit o formațiune suspectă la nivelul plămânului.

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Analizele efectuate asupra țesutului prelevat în timpul intervenției au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer pulmonar.

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Papa a petrecut aproximativ trei ore în sala de operație, însă intervenția chirurgicală propriu-zisă a durat circa 90 de minute. Conform Vaticanului, operația s-a desfășurat conform planului, fără complicații.

După intervenție, Leon al XIV-lea și-a revenit în mod normal și a fost transferat în salon după o scurtă perioadă de supraveghere medicală.

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Duminică, Papa dezvăluise că medicii descoperiseră o formațiune la nivelul plămânului în urma unui control medical recent, potrivit publicației TMZ. La acel moment, acesta precizase că leziunea fusese depistată într-un stadiu incipient și era localizată. Natura canceroasă a formațiunii nu fusese însă confirmată public.

Suveranul Pontif urmează să rămână aproximativ o săptămână în spital pentru recuperare. Deocamdată, vizita sa programată în America de Sud, în luna noiembrie, nu a fost modificată și figurează în continuare în agenda oficială.