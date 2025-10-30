Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Karmen a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului plastician. Cum s-a dat de gol că și-a pus implant mamar

Karmen a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului plastician. Cum s-a dat de gol că și-a pus implant mamar

Karmen a luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-a dat de gol că a apelat la augmentare mamară. Descoperă în rândurile de mai jos cum a ieșit la iveală acest detaliu într-un moment total neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 11:05 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 16:00
Galerie
Karmen a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului estetician | Antena 1

Karmen, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Asia Express sezonul 8 și una dintre cele mai frumoase artiste din țara noastră, a vorbit recent despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la nivelul bustului, chiar dacă până acum a evitat să abordeze acest subiect.

Iată în rândurile de mai jos cum s-a dat de gol fiica lui Adrian Minune că a apelat la mărirea sânilor prin implant!

Citește și: Karmen Simionescu spune de ce nu a îmbrăcat încă rochia de mireasă.Ce zice concurenta Asia Express despre nunta cu Bogdan Căplescu

Karmen a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului plastician. Cum s-a dat de gol că și-a pus implant mamar

Articolul continuă după reclamă

Într-o ediție specială, în care celebrul Cătălin Botezatu le-a fost alături lui Karmen și Olgăi în misiunea de a găsi un loc în care să poată înnopta, cântăreața a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta într-un astfel de moment.

Mai exact, totul a pornit de la momentul în care cei trei au găsit o cazare unde au dormit, dar care nu l-a încântat foarte tare pe cunoscutul designer. Fetele și-au dat seama că toată experiența lor de pe Drumul Eroilor le-a schimbat total percepția asupra lucrurilor, motiv pentru care au ținut să facă o observație care a scos la iveală mult mai multe detalii față decât se așteptau telespectatorii.

„De o lună jumătate noi dormim pe peste tot, pentru noi paturile alea erau lux, ce vorbești, plus că salteaua era moale, ceea ce e un lux în zilele noastre de aici, în Asia Express. Se descompunea deja din prima zi (n.r. Cătălin Botezatu), noi ce să mai zicem... .

Noi avem o glumă, că la final de joc dacă o să câștigăm o să zică Irina << Și câștigătoarele sunt Karmen și Olga>> și în timp ce ridicăm mâna, începe să mai cadă o geană, să se dezumfle un silicon....” a spus Karmen, dezvăluind astfel că a apelat la ajutorul medicului plastician, luându-i prin surprindere pe telespectatorii care bănuiau deja că aceasta a trecut printr-o intervenție de augmentare mamară.

Citește și: Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”

Artista nu a ascuns nici în trecut faptul că și-a mărit bustul, însă nu și-a dorit să facă publice astfel de informații.

„Momentul adevărului, nu am negat niciodată că am această intervenție estetică, dar nu sunt de acord să vorbesc public despre chestia asta, fiind o parte intimă a corpului”, spunea aceasta prin intermediul rețelelor sociale în urmă cu aproximativ 3 ani.

Tot atunci, Karmen și-a asumat și faptul că a apelat și la intervenții mai puțin invazive, făcând referire la injectarea buzelor cu acid hialuronic.

„Cred în faptul că dacă tu nu te simți bine cu tine e o problemă. Atunci sunt de acord cu aceste retușuri, dar în momentul în care ele sunt o problemă", a mai explicat ea.

Karmen a recunoscut că are silicoane
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”

Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și men... Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Observatornews.ro Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut
Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit părinți pentru prima dată
Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x