Karmen a luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-a dat de gol că a apelat la augmentare mamară. Descoperă în rândurile de mai jos cum a ieșit la iveală acest detaliu într-un moment total neașteptat.

Karmen, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Asia Express sezonul 8 și una dintre cele mai frumoase artiste din țara noastră, a vorbit recent despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la nivelul bustului, chiar dacă până acum a evitat să abordeze acest subiect.

Iată în rândurile de mai jos cum s-a dat de gol fiica lui Adrian Minune că a apelat la mărirea sânilor prin implant!

Karmen a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului plastician. Cum s-a dat de gol că și-a pus implant mamar

Într-o ediție specială, în care celebrul Cătălin Botezatu le-a fost alături lui Karmen și Olgăi în misiunea de a găsi un loc în care să poată înnopta, cântăreața a făcut o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta într-un astfel de moment.

Mai exact, totul a pornit de la momentul în care cei trei au găsit o cazare unde au dormit, dar care nu l-a încântat foarte tare pe cunoscutul designer. Fetele și-au dat seama că toată experiența lor de pe Drumul Eroilor le-a schimbat total percepția asupra lucrurilor, motiv pentru care au ținut să facă o observație care a scos la iveală mult mai multe detalii față decât se așteptau telespectatorii.

„De o lună jumătate noi dormim pe peste tot, pentru noi paturile alea erau lux, ce vorbești, plus că salteaua era moale, ceea ce e un lux în zilele noastre de aici, în Asia Express. Se descompunea deja din prima zi (n.r. Cătălin Botezatu), noi ce să mai zicem... .

Noi avem o glumă, că la final de joc dacă o să câștigăm o să zică Irina << Și câștigătoarele sunt Karmen și Olga>> și în timp ce ridicăm mâna, începe să mai cadă o geană, să se dezumfle un silicon....” a spus Karmen, dezvăluind astfel că a apelat la ajutorul medicului plastician, luându-i prin surprindere pe telespectatorii care bănuiau deja că aceasta a trecut printr-o intervenție de augmentare mamară.

Artista nu a ascuns nici în trecut faptul că și-a mărit bustul, însă nu și-a dorit să facă publice astfel de informații.

„Momentul adevărului, nu am negat niciodată că am această intervenție estetică, dar nu sunt de acord să vorbesc public despre chestia asta, fiind o parte intimă a corpului”, spunea aceasta prin intermediul rețelelor sociale în urmă cu aproximativ 3 ani.

Tot atunci, Karmen și-a asumat și faptul că a apelat și la intervenții mai puțin invazive, făcând referire la injectarea buzelor cu acid hialuronic.

„Cred în faptul că dacă tu nu te simți bine cu tine e o problemă. Atunci sunt de acord cu aceste retușuri, dar în momentul în care ele sunt o problemă", a mai explicat ea.

