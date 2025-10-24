Antena Căutare
Regina Camilla, în negru în fața Papei. De ce nu poate îmbrăca haine albe

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla sunt în vizită la Vatican. Iată ce cod vestimentar trebuie să respecte suverana Marii Britanii.

Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 15:54
Regina Camilla, în negru în fața Papei

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla se întâlnesc pentru prima dată cu noul Suveran Pontif. Papa Leon al XIV-lea a fost numit liderul Bisericii Catolice în primăvara acestui an, după decesul Papei Francis.

Codul vestimentar pe care Regina Camilla este nevoită să îl respecte în timpul vizite la Vatican

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au aterizat la Roma înainte de a porni spre Vatican pentru a participa la slujba ținută de Suveranul Pontif.

Monarhul Marii Britanii va intra astfel în istorie ca fiind primul de la Reformă până în prezent care se roagă public alături de liderul Bisericii Catolice.

„Majestatea Sa așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească cu Papa Leon și să celebreze împreună semnificația istorică a acestei vizite, care reprezintă un moment de referință în relațiile dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică, precum și dintre Regatul Unit și Sfântul Scaun”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului, conform unei surse.

Întâlnirea cu Papa este însă un proces complex, analizat până în cele mai mici detalii. Printre acestea se numără și alegerea hainelor potrivite acestei ocazii. Există un cod vestimentar pentru întâlnirile cu Suveranul Pontif peste care nici măcar Regina Camilla nu poate trece.

Pentru început, ținuta, mai ales a doamnelor, trebuie să fie una decentă, iar de cele mai multe ori acestea aleg rochii de culoare neagră, pentru a-și arăta respectul și modestia, sau ansambluri sobre.

De regulă, femeile poartă rochii lungi negre, cu mânecă lungă și voal din dantelă neagră. Nu se poartă bijuterii sau pălării mari, precum nici culori aprinse. Astfel își arată respectul și modestia, recunoscând autoritatea spirituală a Papei și sobrietatea Vaticanlui. De asemenea, bărbații poartă costum sobru sau frac negru, fără decorații.

Însă cel mai important este că nu au voie să se îmbrace în alb. Sunt doar câteva capete regale care pot purta ținute de această culoare, adică: Regina Letizia a Spaniei, Regina Mathilde a Belgiei, (fosta) Marea Ducesă Maria Teresa de Luxemburg, Prințesa Charlène de Monaco și Regina Paola a Belgiei.

Motivul este: religia. „Privilegiul albului” este rezervat unui număr restrâns de regine și prințese. Acestea sunt de religie catolică! „Privilegiul albului” este astfel o tradiție care se bazează pe apartenența religioasă, care primează la Vatican.

De aceea, Regina Camilla, care este de religie anglicană, nu poate purta alb în fața Papei. Soțul său, Regele Charles al III-lea, este liderul Biserici Anglicane, biserică separată de cea Catolică încă din secolul al XVI-lea, prin reforma lui Henric al VIII-lea.

Regina Camilla a purtat o rochie neagră midi, dresuri negre, pantofi cu toc mic negri, o coroană din frunze negre, voal din dantelă neagră și o geantă neagră. A ales să poarte un colier din perle, precum și o broșă.

Înainte de întâlnirea cu Papa, soția Regelui Charles al III-lea a purtat o rochie albă, iar pe deasupra un palton crem.

Regulile de etichetă sunt extrem de rigide la Vatican. Pe lângă cele vestimentare, sunt și unele de conduită. Nu se oferă mâna Papei, decât dacă acesta o întinde primul. Atitudinea trebuie să fie una sobră și reverențioasă.

regele charles al III-lea, papa leon, regina camilla
Chiar și subiectele de discuție trebuie să se încadreze în anumite norme. Acestea trebuie să fie respectuoe, scurte și axate pe subicte protocolare sau spirituale. Sunt excluse discuțiile politice, conform unei surse.

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
