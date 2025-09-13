The Ticket, Sezonul 1, 13 septembrie 2025. Bordea și Cortea, clienți de lux la masajul Nepalezilor din Pitești!

Episodul 2 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 13 septembrie 2025. Nepalezii din Pitești, deja celebri pe TikTok, au adus un moment atipic pe scenă. Concurenții au făcut dedicații juraților, apoi le-au oferit masaj pentru a încheia seara într-o atmosferă relaxată. Bordea și Cortea au intrat imediat în joc, urcând pe masa de masaj. Nepalezii din Pitești au strâns în total 5.165 de lei.

Sambata, 13.09.2025, 20:20