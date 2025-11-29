Antena Căutare
The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Ștefan Guțanu a intrat pe scenă cu un platou de mâncare pentru jurați! Umorul săi i-a adus peste 6.000 de lei
The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Ștefan Guțanu a intrat pe scenă cu un platou de mâncare pentru jurați! Umorul săi i-a adus peste 6.000 de lei

Episodul 13 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 29 noiembrie 2025. Ștefan Guțanu a oferit un moment inedit care a combinat muzica și umorul. Concurentul a intrat pe scenă cu un platou de mâncare, care i-a încântat pe Delia și Anca Dinicu, iar prestația sa a reușit să-l impresioneze și pe Mihai Bendeac. Jurații i-au adresat cuvinte de laudă pentru originalitate și talent, iar publicul l-a răsplătit cu suma de 6.405 lei.
Sambata, 29.11.2025, 21:10
Sambata, 29.11.2025, 18:00
