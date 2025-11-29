The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Kelly O’Brien – The Dolly Show surprinde cu look-ul asemănător lui Dolly Parton
Episodul 13 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 29 noiembrie 2025. Kelly O’Brien, cunoscută sub numele The Dollly Show, a făcut furori pe scena The Ticket, lăsând jurații și publicul cu gurile căscate, creând impresia că în fața lor se află chiar Dolly Parton. Anca Dinicu a mărturisit că pentru câteva secunde a fost confuză și a trebuit să se uite stânga-dreapta pentru a fi sigură că vede corect.
Sambata, 29.11.2025, 22:15