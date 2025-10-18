The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a făcut show de dans pe scenă, iar juriul i-a aplaudat. „Oameni buni, ce am văzut acum nu am pomenit în toate edițiile. Efectiv, se vedea scena duduind sub voi. Vă aplaud în picioare! A fost incredibil!”, a spus Mihai Bendeac. Dansatorii au strâns suma de 18.905 de lei.

Sambata, 18.10.2025, 22:44