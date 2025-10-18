Antena Căutare
Home The Ticket Video The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară
Logo show

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a făcut show de dans pe scenă, iar juriul i-a aplaudat. „Oameni buni, ce am văzut acum nu am pomenit în toate edițiile. Efectiv, se vedea scena duduind sub voi. Vă aplaud în picioare! A fost incredibil!”, a spus Mihai Bendeac. Dansatorii au strâns suma de 18.905 de lei.
Sambata, 18.10.2025, 22:44
x
The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a șaptea ediție

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a șaptea ediție

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:58 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Iulian Zaharie a uimit cu numărul său de parkour pe bicicleta

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Iulian Zaharie a uimit cu numărul său de parkour pe bicicleta

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:50 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ovidiu Mihăluț, schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac. Care a fost motivul

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ovidiu Mihăluț, schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac. Care a fost motivul

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:40 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:00 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Gasoline Brothers Show, un număr de acrobație și echilibru pe motociclete, într-o cușcă

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Gasoline Brothers Show, un număr de acrobație și echilibru pe motociclete, într-o cușcă

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:15 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:00 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

Logo show Sambata, 18.10.2025, 21:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:35 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:20 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:00
x