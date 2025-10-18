The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!
Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Concurentul Codrin Dănilă a reușit să impresioneze jurații și publicul cu un moment impresionant de improvizație lingivstică. A cerut din public o temă și jurații si prezentatorii emisiunii au putut să schimbe limba în care el a prezentat momentul oricând voiau ei.
Sambata, 18.10.2025, 20:00