The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Corul de copii și adolescentți Maestra, condus de Elena Radu, au reușit să impresioneze publicul și juriul cu momentul lor live. Iată ce au spus jurații! „Măi, copii. Muzică populară știți? În timp ce dumneavoastră performați, mă gândeam dacă mesajele au schimbat ceva, dar cred că pentru mine momentul ăsta nu are cum să nu reprezinte ceva când ne gândim la finală”, glumește Mihai Bendeac.

Sambata, 18.10.2025, 22:00