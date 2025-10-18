Antena Căutare
Home The Ticket Video The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!
Logo show

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Corul de copii și adolescentți Maestra, condus de Elena Radu, au reușit să impresioneze publicul și juriul cu momentul lor live. Iată ce au spus jurații! „Măi, copii. Muzică populară știți? În timp ce dumneavoastră performați, mă gândeam dacă mesajele au schimbat ceva, dar cred că pentru mine momentul ăsta nu are cum să nu reprezinte ceva când ne gândim la finală”, glumește Mihai Bendeac.
Sambata, 18.10.2025, 22:00
x
The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

Logo show Sambata, 18.10.2025, 21:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:35 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:20 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:00 Hello Chef sezonul 10, 18 octombrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Jean Gavril

Hello Chef sezonul 10, 18 octombrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Jean Gavril

Logo show Sambata, 18.10.2025, 15:00 Hello Chef sezonul 10, 18 octombrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Jean Gavril

Hello Chef sezonul 10, 18 octombrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Jean Gavril

Logo show Sambata, 18.10.2025, 15:00 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 18, 17 octombrie 2025. Un personaj nou și-a făcut apariția: Sunt Andrei Lungu și asta e casa mea!

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 18, 17 octombrie 2025. Un personaj nou și-a făcut apariția: Sunt Andrei Lungu și asta e casa mea!

Logo show Vineri, 17.10.2025, 23:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 18, 17 octombrie 2025. Albert a evadat din spital

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 18, 17 octombrie 2025. Albert a evadat din spital

Logo show Vineri, 17.10.2025, 22:40 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 17, 17 octombrie 2025. Dinu are simptome de gravidă

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 17, 17 octombrie 2025. Dinu are simptome de gravidă

Logo show Vineri, 17.10.2025, 22:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 17, 17 octombrie 2025. Rocky îl avertizează pe Traian să fie atent la tatăl Claudiei

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 17, 17 octombrie 2025. Rocky îl avertizează pe Traian să fie atent la tatăl Claudiei

Logo show Vineri, 17.10.2025, 21:30 Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 16, 17 octombrie 2025. Claudia nu vrea să renunțe la fetiță: Nu vreau să ajungă la orfelinat!

Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 16, 17 octombrie 2025. Claudia nu vrea să renunțe la fetiță: Nu vreau să ajungă la orfelinat!

Logo show Vineri, 17.10.2025, 21:03
x