Antena Căutare
Home The Ticket Video The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații
Logo show

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți au venit cu un număr interesant de știință. Iată ce au zis jurații. „Nu suntem atât de idioți cum părem, nu sunt un mare fan al lucrurilor de genul Gașca Zurli, apreciez foarte tare că faceți educație în felul acesta”, spune Mihai Bendeac. Profesorii Trăzniți au strâns de 5835 de lei.
Sambata, 18.10.2025, 22:30
x
The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a șaptea ediție

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a șaptea ediție

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:58 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Iulian Zaharie a uimit cu numărul său de parkour pe bicicleta

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Iulian Zaharie a uimit cu numărul său de parkour pe bicicleta

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:50 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ovidiu Mihăluț, schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac. Care a fost motivul

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ovidiu Mihăluț, schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac. Care a fost motivul

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:40 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:00 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:44 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Gasoline Brothers Show, un număr de acrobație și echilibru pe motociclete, într-o cușcă

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Gasoline Brothers Show, un număr de acrobație și echilibru pe motociclete, într-o cușcă

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:15 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:00 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

Logo show Sambata, 18.10.2025, 21:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:35 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:20 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:00
x