The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți au venit cu un număr interesant de știință. Iată ce au zis jurații. „Nu suntem atât de idioți cum părem, nu sunt un mare fan al lucrurilor de genul Gașca Zurli, apreciez foarte tare că faceți educație în felul acesta”, spune Mihai Bendeac. Profesorii Trăzniți au strâns de 5835 de lei.

Sambata, 18.10.2025, 22:30