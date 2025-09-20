The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. All in one crew au oferit un show de dans incredibil! Mihai Bendeac: Copiii ăștia m-au rupt!

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. All in one crew au oferit un show de dans incredibil, cu mișcări în sincron și o conexiune care au cucerit. „Copiii ăștia m-au rupt! Când au intrat ei... Și tipul ăla de energie... Au fost foarte buni”, a precizat Mihai Bendeac. Pentru momentul lor, cei de la All in one crew au primit 15.815 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 22:54