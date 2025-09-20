The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Calisthenics România au executat la bara de tracțiuni exerciții care au sfidat legea gravitației

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Calisthenics România sunt un grup de puști, cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani, care și-au ales acest nume de la sportul pe care îl practică. Pe scena The Ticket, concurenții au dovedit că prin muncă, perseverență și determinare, poți face orice cu corpul tău. În fața juraților, tinerii au mai dezvăluit că, deși nu practică acest sport de mici, au ajuns la performanța de a obține medalii naționale și mondiale. Calisthenics România a primit, în total, 15.455 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 21:30