The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Elina Savga a ridicat sala în picioare cu numărul său pe role

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Elina Savga vine din Republica Moldova, iar pe scena The Ticket a oferit un spectacol pe role. La bază, concurenta este patinatoare pe gheață, dar, neavând unde să se antreneze în Republica Moldova, a început să se dea pe role. După o serie de comentarii spumoase între jurați, Elina Savga a primit, pentru momentul ei de poveste, suma de 14.000 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 20:01