The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Gulya a oferit un spectacol în care a combinat dansul contemporan cu teatrul

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Oxana este din Rusia și a venit pentru prima dată în România. Pe scena The Ticket, Gulya, așa cum își spune pe scenă, a oferit un spectacol în care a combinat dansul contemporan cu teatrul. Oxana a primit 11.900 de lei, iar pentru ea experiența The Ticket a fost extrem de importantă, deoarece este a doua oară când urcă pe o scenă în Europa.

Sambata, 20.09.2025, 23:10