The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Kranthi Drillman, un spectacol nerecomandat tuturor! Și-a introdus cuie în nas și limba în ventilatoare

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Kranthi Drillman vine din India, dar este cunoscut în toată lumea. Pe scena The Ticket, concurentul a oferit un show care nu a putut fi privit până la capăt. Și-a introdus cuie în nas, și-a băgat limba în ventilatoare, iar, la final, a spart cu barosul nucile de cocos și pepenii din jurul unei doamne, în timp ce era legat la ochi. După ce casa de bilete s-a închis, Kranthi Drillman a primit, în total, 8.605 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 22:30