The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Liviu Minescu și-a prezentat cele mai ciudate invențiile! Maurice Munteanu: Un haos incredibil! N-am înțeles nimic!
Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Liviu Minescu a început să își prezinte aparatura, dezvăluind microfoane cu memorie internă sau becuri, o vioară care cântă singură, o chitară MP3 player, un bidon de ulei care produce curent și este compresor în același timp. Pentru invențiile sale, Liviu Minescu a primit, în total, 6.485 de lei.
Sambata, 20.09.2025, 21:10