The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. MIV, un show memorabil! A dansat pe muzică electronică folosindu-se de un laser!

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Matt (MIV - made in Vietnam) s-a născut în Vietnam, dar la vârsta de zece ani s-a mutat cu familia sa în America. Aici, a făcut cunoștință cu cultura hip-hop, care a fost ca un fel de refulare a sa, pentru a sta departe de necazuri, dar și pentru a rămâne la dans. După ce s-a deschis casa de bilete, MIV (Made in Vietnam) a bifat o premieră, având peste 70 de bilete de 200 de lei. În total, concurentul a primit suma de 18.935 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 20:40