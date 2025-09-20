The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Ray Mundo a pregătit un spectacol de teatru de păpuși

Antena Căutare
Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Ray Mundo a pregătit un spectacol de teatru de păpuși, în care personaje au fost artiști consacrați precum Amy Winehouse, Freddie Mercury, Elvis Presley sau Michael Jackson. Concurentul i-a cucerit pe jurați nu doar cu perfecțiunea păpușilor sale, ci și cu faptul că le mânuia extrem de bine. Concurentul a primit, în total, 12.830 de lei.
