The Ticket, Sezonul 1, 20 septembrie 2025. Trupa Sukar Nation a ridicat sala în picioare cu presația ei! Mihai Bendeac: Am văzut un spectacol în adevăratul sens al cuvântului

Episodul 3 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 20 septembrie 2025. Cei din trupa Sukar Nation sunt din Iași, iar pe scena The Ticket au făcut o fuziune între rădăcinile adânci ale trecutului și energia neîmblânzită a prezentului. Concurenții au cântat din voce, la chitară, la saxofon și acordeon și au fost atât de buni încât Mihai Bendeac a avut senzația că sunt o formație de renume. Trupa Sukar Nation a primit 16.030 de lei.

Sambata, 20.09.2025, 21:20