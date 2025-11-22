Antena Căutare
The Ticket, Sezonul 1, 22 noiembrie 2025. Circ, adrenalină și aplauze pentru tinerii acrobați Niemen Brother’s: Excelent!

Episodul 12 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 22 noiembrie 2025. Niemen Brothers de la Circul Bellucci au adus pe scenă un moment acrobatic plin de energie și risc. Mișcările lor spectaculoase au ridicat sala în picioare și au atras aplauze puternice din partea juriului și publicului. La final, show-ul lor a strâns o sumă impresionantă: 18.425 de lei.
Sambata, 22.11.2025, 23:12
