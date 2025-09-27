The Ticket, Sezonul 1, 27 septembrie 2025. Papi Bucket a cântat la „rățuște” de cauciuc

Antena Căutare
Episodul 4 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 27 septembrie 2025. Papi Bucket, concurentul din Taiwan a venit pe scena de la The Ticket și a cântat la instrumente inedite, însă aprecierea din partea juraților și a publicului nu s-a lăsat așteptată. Iată ce au zis aceștia: "A fost foarte amuzant și precis muzical! Sper să nu te ofensez, eu sunt comediant, dar glumele de genul nu mor”, spune Micutzu.
Sambata, 27.09.2025, 20:45
