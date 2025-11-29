The Ticket, Sezonul 1, 29 noiembrie 2025. Marsdeluxe, număr teatral și coregrafic! Maurice Munteanu: „Este numărul meu preferat!”
Episodul 13 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 29 noiembrie 2025. Jurații fost luați prin surprindere de momentul pregătit de Marsdeluxe. Cei trei concurenți, cu energia lor, construcția artistică și atmosfera creată au ridicat publicul în picioare și au generat aplauze neîntrerupte la masa juraților. La final, publicul i-a răsplătit cu 15.760 de lei.
Sambata, 29.11.2025, 20:30