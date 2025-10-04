The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Jurații au decis! Cine merge în Marea Finală

Episodul 5 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 4 octombrie 2025. După prestații spectaculoase și dezbateri aprinse între jurați, câștigătoarea serii a fost desemnată Aija Taheria. Concurenta a ridicat sala în picioare cu un număr de acrobație aeriană desprins parcă din povești, în care grația, forța și eleganța s-au îmbinat perfect. Publicul a răsplătit-o cu aplauze și susținere, iar juriul a decis că Aija merită să meargă mai departe, în Marea Finală.

