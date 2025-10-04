The Ticket, Sezonul 1, 4 octombrie 2025. Publicul, fermecat de Pianoforte Gigante! Maurice Munteanu: „Eu aș da suma maximă”
Episodul 5 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 4 octombrie 2025. Pianoforte Gigante, o trupă italiană, a adus pe scena The Ticket un spectacol cu adevărat original. Folosind un pian gigantic pe podea, la care au cântat cu picioarele, acompaniați și de o chitară, trupa a demonstrat creativitate și talent. Momentul a stârnit aplauze și admirația publicului. Publicul le-a răsplătit prestația cu 13.865 de lei.
